Sonnensegel: Was es mit dem »Alien-Raumschiff« 'Oumuamua auf sich hat

Die Harvard-Kollegen berechneten nun, welche Bahn ein sehr dünnes Sonnensegel durch den interstellaren Raum und das Sonnensystem nehmen würde. Sie berücksichtigten auch das Bombardement interstellarer Partikel oder Gezeitenkräfte, die an dem Segel zerren. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass all das dem Segel nichts anhaben würde und es die Lichtjahre lange Reise tatsächlich überdauern könnte.

Natürlich könnte ein so flaches Objekt durch einen noch unbekannten Mechanismus im interstellaren Raum auf natürliche Weise entstehen, wie Bialy und Loeb zugeben. Vor allem mutmaßen die Harvard-Forscher jedoch, dass es »künstlichen Ursprungs« sein könnte. Damit legen sie natürlich nahe, dass eine außerirdische Intelligenz das Lichtsegel ins All geschossen haben könnte. Es könnte als längst vergessener Weltraumschrott durchs All trudeln. Doch Bialy und Loeb gehen sogar so weit, in Erwägung zu ziehen, dass Aliens 'Oumuamua absichtlich ins Sonnensystem schossen. Ein außerirdischer Spion? Bei der Passage des interstellaren Besuchers haben Radioastronomen vom Green-Bank-Observatorium im Rahmen der Breakthrough-Projekt »Listen« keinerlei Radiowellen messen können, die ‘Oumuamua nach Hause gesendet haben könnte.

© NASA (Ausschnitt) Sonnensegel der NASA | Dünn und flach. Ein interstellares Sonnensegel sieht in etwa so aus wie dieses Demonstrationsexperiment der NASA (Solar Sail Demonstrator). Die Seitenlänge beträgt 37 Meter.

Was wäre, wenn…

Nehmen wir für einen Moment den unwahrscheinlichen Fall an: Ja, 'Oumuamua kam von Aliens. Macht das alles Sinn? Würde eine außerirdische Intelligenz ein interstellares Raumschiff auf den Weg ins Sonnensystem schicken, das genauso bei uns in Erscheinung tritt? Wenn die Außerirdischen über ein ähnliches Technologieniveau verfügen wie wir, dann macht 'Oumuamuas Bahn Sinn. Der Körper drang senkrecht »von oben« in unser Sonnensystem ein. Das ist insofern von Vorteil, weil damit Kollisionen mit Asteroiden und Planeten innerhalb der Ebene des Sonnensystems vermieden werden können.

'Oumuamua kreuzte die Planetenebene zwischen Sonne und Merkur und wurde dann herumgeschleudert. Ein potenzielles Alien-Raumschiff täte sich so schwer, um die Erde und äußeren Planeten zu erforschen. Aber der Schwenk in unmittelbarer Sonnennähe wäre ein gutes Swing-by-Manöver, um Schwung für den Flug zum nächsten Sonnensystem zu holen.

Aber würde 'Oumuamua als Alien-Raumsonde nicht abbremsen, um in der Planetenebene Daten zu sammeln, möglicherweise auch, um einen Kommunikationsversuch zu starten? Derlei wurde nicht beobachtet. Der interstellare Sonnensystemkreuzer wurde 2017 ausgemacht, als er schon im Begriff war, das Sonnensystem zu verlassen.

Leider wissen wir viel zu wenig über 'Oumuamua, als dass wir genau auf Größe und Form schließen und über die Gestalt des Raumschiffs sinnieren könnten. Viel Spielraum für Spekulationen. Sollten die Astronomen 'Oumuamuas Heimat genau lokalisieren, könnten sie dorthin gezielt per METI (Messaging to Extraterrestrial Intelligence) Radiosignale funken. Vielleicht erhalten wir dann in ein paar Jahren Antwort von einer außerirdischen Intelligenz.

Rätsel zwischen PR-Gag und Medienkritik

'Oumuamua ist fraglos ein faszinierendes, mysteriöses Objekt. Rätselhafte Zusatzbeschleunigungen gab es auch schon bei der so genannten Pioneer-Anomalie. Mittlerweile hatten sich diese als ganz harmloser Effekt entpuppt, denn Wärmestrahlung gab den Raumsonden einen Extraschubs. Muss man bei 'Oumuamua gleich die Alien-Karte spielen? Bialy und Loeb gehen in ihrem Paper einige Szenarien durch. Aber Loeb ist auch Medienprofi und mit der Sonnensegelbehauptung hat er große Aufmerksamkeit für das andere Breakthrough-Projekt »Starshot« bekommen, an dem er beteiligt ist. In der Danksagung der Publikation gibt er offen zu, dass die Publikation in Teilen von der Breakthrough-Preis-Stiftung gefördert wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ebenso gut hätte ich behaupten können, dass 'Oumuamua in Wahrheit die gesunkene Titanic mit meiner Oma an Bord ist. Diese Hypothese wird auch niemand so schnell entkräften können, immerhin soll das Objekt länglich sein und möglicherweise aus Eisen bestehen. Als Journalist und als Publizist darf man sich zu Recht fragen, ob wir uns hier vor den Karren spannen lassen? Sollen wir über alles berichten, auch wenn es noch so hanebüchen ist? Ist es vertretbar, wenn ein Journalist sich das medienträchtigste Szenario einer wissenschaftlichen Arbeit herauspickt, darüber berichtet und die anderen unter den Tisch fallen lässt? Ich denke, dass genau das geschehen ist, wenn wir uns den Medienrummel der letzten Tage kritisch anschauen.

Am 12. November erscheint Bialys und Loebs Publikation als Letter im renommierten »Astrophysical Journal«, nachdem es den wissenschaftlichen Begutachtungsprozess (Peer Review) durchlaufen hat. Die spekulative Alien-Hypothese hat darin überlebt. 'Oumuamua ist rasend schnell, wird sich jedoch nun auf der Flucht vor dem Sonnensystem verlangsamen. Loeb schloss in einem Interview nicht aus, den »Botschafter« in den nächsten rund zehn Jahren noch mittels Swing-by-Manöver zu verfolgen, um ihn zu studieren. Preisschild für eine solche Mission: etwa eine Milliarde Euro. Oder wird sich bald eine neue Chance bieten, wenn wir erneut Besuch von einem interstellaren Vagabunden bekommen? Die Astronomen stehen jedenfalls mit ihren Teleskopen bereit. Vielleicht werden weitere Analysen Loebs steiler These schon bald den Wind aus den Segeln nehmen. Bis es soweit ist rufe ich: »Gute Reise, Oma«.