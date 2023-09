Die fabelhafte Welt der Mathematik: Warum Bitcoin so viel Energie braucht

Der Haken an der Sache: Die Arbeit erfordert Energie. Wie viel genau, hängt davon ab, wie viele Miner um die Wette rechnen. Etwa alle 14 Tage wird ausgewertet, wie lange die durchschnittliche Dauer betrug, bis ein neuer Block an die Blockchain hinzugefügt wurde. Gelang das in unter zehn Minuten, wird die Schwierigkeit der Rechenaufgabe hochgeschraubt, lag die Rechenzeit darüber, dann wird sie vereinfacht. Demnach hängt der Energieverbrauch von der Anzahl der beteiligten Rechner ab, aber auch von ihrer Rechenleistung.

Andere Konsens-Algorithmen für Blockchains

Inzwischen gibt es auch andere Ansätze, um Konsens in einer Blockchain zu erzielen. Ein häufig angeführtes Beispiel ist »Proof of Stake«, das die Ethereum-Blockchain seit September 2022 unterstützt. Um einen Block zur Blockchain hinzuzufügen, hat man in diesem Fall einen Vorteil, wenn man große Mengen der Kryptowährung (»Ether«) besitzt. Sprich: Personen mit viel Vermögen erzeugen die Blöcke und bestätigen damit Transaktionen. Es gibt verschiedene Umsetzungen eines solchen Systems. Ein Beispiel besteht darin, ähnlich wie beim Proof of Work vorzugehen, also allen beteiligten Personen mit genügend Vermögen (»Validierern«) eine Rechenaufgabe zu stellen, wobei der Schwierigkeitsgrad mit steigendem Vermögen sinkt. Damit ist deutlich weniger Energie erforderlich, um einen neuen Block zu erzeugen. Eine ausgewählte Menge an Validierern muss dann prüfen, ob der neue Block alle Kriterien erfüllt, und sich darauf einigen, ob dieser der Blockchain hinzugefügt wird oder nicht.

Es gibt noch weitere Konsens-Methoden für Blockchains, die bisher allerdings nicht allzu weit verbreitet sind. Ein Beispiel ist Proof of Space, bei dem Miner ebenfalls eine Aufgabe lösen müssen, die zwar nicht rechenintensiv ist, aber viel Speicherplatz benötigt. Oder Proof of Space Time, bei dem man einen Block hinzufügen darf, wenn man den Speicherplatz lange genug vorhält. Die Idee dieser beiden Ansätze ist ähnlich wie beim Proof of Work: Man koppelt die Erzeugung von Blöcken (und damit der Währung selbst) an eine physikalische Größe wie Arbeit oder Speicher.

Darüber, wie dezentral die Blockchain-Konsens-Methoden wirklich sind, lässt sich diskutieren. Durch die Begünstigung von Personen mit viel Krypto-Vermögen neigen Proof-of-Stake-Systeme natürlicherweise zu Zentralisierung. Am Ende können die Personen mit dem größten Vermögen darüber entscheiden, welcher Block der Blockchain hinzugefügt wird und welcher nicht – ähnlich einer zentralen Instanz wie einer Bank. Aber auch Proof of Work kann zu Zentralisierung führen. Inzwischen gibt es wenige hoch spezialisierte Firmen, die große Mengen an geeigneter Mining-Hardware besitzen, um die Rechenaufgaben zu lösen und neue Blöcke der Bitcoin-Blockchain zu generieren. Eine Einzelperson wird mit einem gewöhnlichen Rechner nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit einen Block zur Bitcoin-Blockchain hinzufügen können.