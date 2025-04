Springers Einwürfe: Artverwandtes Bewusstsein

Darf man bei so personalisierten Verhaltensweisen von tierischem Bewusstsein sprechen? Das fragen sich ganz allgemein die Philosophin Kristin Andrews von der York University in Toronto sowie die Philosophen Jonathan Birch von der London School of Economics und Jeff Sebo von der New York University.

Der Haken an der Frage sei, dass eine präzise Definition des Bewusstseins aussteht. Genau genommen kann ich ja nur aus dem Verhalten meiner Mitmenschen darauf schließen, dass sie »innen drin« mehr oder weniger das Gleiche erleben wie ich selbst. Insofern sind wir bezüglich des tierischen Bewusstseins ähnlich dran: Auch da bleiben wir auf Analogieschlüsse angewiesen, unterstützt von hirnphysiologischen Gemeinsamkeiten.

Dass Tieren eine elaborierte Sprache fehlt, ist jedenfalls kein Argument gegen Bewusstsein. Umgekehrt ist Sprachfähigkeit allein keine Garantie dafür; das zeigen die mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Large Language Models vom Typ ChatGPT. Zumindest dürfen wir das bislang vermuten.