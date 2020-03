Weitemeiers Widerspruch: Was macht die Milch?

Was man weiß

Milch ist sehr dicht an Nährstoffen. Vitamine, Mineralstoffe, rund 400 verschiedene Fettsäuren – und viele Aminosäuren, die der Körper allein nicht herstellen kann. Heißt aber zugleich: Milch hat einen hohen Nährwert. Trinkt man sie wie Wasser, macht sie irgendwann dick.

Ja, die Knochen. Milch gilt als der Kalziumlieferant schlechthin. Ist sie auch. Bei Kindern ist Milch deshalb ein Garant für starke, gesunde Knochen – bei Erwachsenen ist das mittlerweile umstritten. So gibt es Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Frauen, die viel Milch trinken, sogar ein höheres Risiko für Knochenbrüche haben – und solche Studien, die Entwarnung geben.

Immerhin scheint nun klar zu sein: Kalzium allein tut's nicht. Wer literweise Milch trinkt, aber kaum Vitamin D im Körper hat, wird das Kalzium aus der Milch nicht richtig verwerten können.

Kalziumlieferant schlechthin. Ist sie auch. Bei Kindern ist Milch deshalb ein Garant für starke, gesunde Knochen – bei Erwachsenen ist das mittlerweile umstritten. So gibt es Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Frauen, die viel Milch trinken, sogar ein höheres Risiko für Knochenbrüche haben – und solche Studien, die Entwarnung geben. Immerhin scheint nun klar zu sein: Kalzium allein tut's nicht. Wer literweise Milch trinkt, aber kaum Vitamin D im Körper hat, wird das Kalzium aus der Milch nicht richtig verwerten können. Die Sache mit dem Krebs ist noch komplexer. Die zwei Extreme: »Milch fördert Krebs« vs. »Milch schützt vor Krebs«. Beide haben Recht. Wer viel Milch trinkt, scheint etwa sein Risiko für Darmkrebs zu senken. Gleichzeitig steigt das Risiko für Prostatakrebs. Aber nur für Menschen, die Milch wirklich, wirklich gerne trinken – mehr als einen Liter am Tag. Das sind mehr als fünf üppige Latte macchiato.

Wir gehen weiter durch: Diabetesrisiko? Etwas geringer, jedoch nur bei fermentierten Milchprodukten wie Käse und Jogurt. Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Offenbar doch nicht erhöht, auch nicht bei Vollfett-Milch mit ihren vielen gesättigten Fettsäuren.

Ich könne jetzt weitermachen, wir könnten in die Details gehen, über die möglichen Ursachen sprechen: Liegt es an den Wachstumsfaktoren, am Kalzium, an mikro-RNA oder einem ominösen Erreger, dem Plasmidom? Das Hauptproblem ist eigentlich ein anderes. Es ist ein doppeltes:

Erstens: Ernährungsstudien sind immer mit Vorsicht zu genießen

Das gilt nicht nur für Milch. Studien zu Nahrungsmitteln sind medial höchst begehrt, aber per se anfällig für Fehler – und suggerieren oft Kausalität, wo keine ist. Ein Problem: Wo bei Medikamentenstudien streng reguliert wird, wer was bekommt, müssen Teilnehmer gerade bei großen Studien meist bloß angeben, was sie gegessen oder getrunken haben. Da kann man schnell mal was vergessen oder verschweigt es sogar bewusst. Außerdem sind die Untersuchungszeiträume oft viel zu kurz – und die möglichen Einflussfaktoren zahlreich. Der Evidenzgrad einzelner Studien: so lala.