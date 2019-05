Vince Ebert extrapoliert: Was wäre, wenn es unser Universum schon immer gäbe?

Schaut man in den nächtlichen Sternenhimmel, ist er pechschwarz. Selbst in klaren Nächten sieht man die Sterne nur als schwache Lichtpunkte flackern, die in bestimmten Konstellationen zueinander stehen. Dieser Anblick war für die Entstehung unsere Sternbilder verantwortlich: Die Menschen blickten nach oben und gaben den Sternenkonstellationen Namen, die sie an Dinge erinnerten, mit denen sie täglich konfrontiert waren: Schützen, Waagen oder Jungfrauen. Würde die Astrologie heute erfunden werden, würden die Sternbilder wahrscheinlich »Zündkerzenschlüssel« oder »Smartphone« heißen: »Hallo, ich bin Milchaufschäumer mit Aszendent Immobilienmakler …«

Tatsächlich besteht unser Universum im Wesentlichen aus einem dunklen, riesengroßen »Nichts« – so ähnlich wie Ostwestfalen. Es gibt dort ein paar Stellen, an denen was los ist, aber gemessen an der Ausdehnung des Ganzen sind das Einzelfälle. Teilweise können Sie eine Milliarde Lichtjahre zurücklegen, ohne auf eine einzige Leuchte zu treffen. Ich rede jetzt übrigens nicht mehr von Ostwestfalen.

Die mittlere Dichte unseres Universums beträgt ein Proton pro Kubikmeter. Das ist unvorstellbar wenig. Allein in einem i-Punkt tummeln sich 500 Billionen Protonen. Die Dinger sind so klein, wenn Ihnen da mal eins runterfällt – das finden Sie praktisch nie wieder!

Und der Rest von diesem Kubikmeter ist leer. Würde man die gesamte Materie des Universums in ein Sandkorn packen, dann wäre das Nichts um dieses Sandkorn herum ein Würfel mit einer Seitenlänge von 10 000 Kilometern. Und bei dieser Schätzung sind Schwarze Löcher und Dunkle Materie noch gar nicht mit berücksichtigt! So wenig Inhalt und so viel nutzlose Verpackung – das kennt man sonst eigentlich nur vom Einpackservice in Douglas-Parfümerien.