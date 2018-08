Gerne wird an dieser Stelle mit dem »Vorsorgeprinzip« argumentiert. Dieses verlangt bei technischen oder wissenschaftlichen Neuerungen einen Beweis der Unschädlichkeit. Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, ist es laut Vorsorgeprinzip besser, diese Neuerungen nicht weiter zu verfolgen. Gerade das ist allerdings eine heikle Argumentation. Denn genau genommen müsste das Vorsorgeprinzip dann auch auf Windparks, Solarpaneele oder Bio-Produkte angewendet werden. Komischerweise hat man bei diesen Technologien keinerlei Einwände. Übrigens: Laut Vorsorgeprinzip wäre die Erfindung des Feuers vom EUGH wahrscheinlich niemals genehmigt worden …

Doch zurück zur Gentechnik. Tatsächlich haben Jahrzehnte an Sicherheitsforschung gezeigt, dass von gentechnisch hergestellten Lebensmitteln im Vergleich zu konventionellen Züchtungen keine besonderen Gefahren ausgehen. Alle großen Wissenschaftsorganisationen wie die WHO, die AAAS, die American Medical Association oder das Bundesinstitut für Risikobewertung kamen zu diesem Schluss. In den letzten Jahren haben mehr als 100 Nobelpreisträger in einer öffentlichen Erklärung appelliert, die Bedenken gegen gentechnisch produzierte Lebensmittel aufzugeben.

All das jedoch überzeugt die Gentechnik-Gegner nicht. Es ist verstörend. Dieselben Leute, die beim Klimawandel (zu Recht) darauf pochen, sich doch bitte an wissenschaftlichen Fakten zu orientieren, ignorieren diese Herangehensweise komplett, wenn es um das Thema Gentechnik geht.

Einige mögen jetzt vielleicht einwenden: »Was hat der Ebert denn bloß gegen eine Kennzeichnungspflicht?« Im Prinzip gar nichts. Aber warum müssen Pflanzen, deren Erbgut mit der neuen Technik kontrolliert verändert wird, besonders kennzeichnungspflichtig sein, konventionelle Züchtungen dagegen, die mit Hilfe radioaktiver Strahlung erzeugt wurden, nicht? Es ist genau dieses Bewerten und Messen mit zweierlei Maß, das einem sauer aufstößt. Die Forderung nach der alleinigen Kennzeichnungspflicht von gentechnisch hergestellten Pflanzen dient meiner Meinung nach eben gerade nicht zur Aufklärung, sondern sie erscheint mir als eine perfide Methode, unter dem Deckmäntelchen der Transparenz diese Technologie zu dämonisieren. Ich glaube, neudeutsch nennt man das auch »Populismus«.

Wissenschaft bedeutet, Erkenntnisse zu akzeptieren, selbst wenn sie dem eigenen Weltbild widersprechen. Der schwedische Mediziner Hans Rosling hat es einmal treffend so ausgedrückt: »Wenn Sie eine Meinung zu einem bestimmten Thema haben, fragen Sie sich stets: ›Welche Art von Beweis könnte mich davon überzeugen, meine Meinung zu ändern?‹ Falls Ihre Antwort lautet: ›Es ist kein Beweis denkbar, der mich vom Gegenteil überzeugen kann‹ – dann bedeutet das, dass Sie faktengestützte Erkenntnisse ablehnen. Das ist völlig okay. Aber dann sollten Sie auch fairerweise bei einer bevorstehenden Operation dem Chirurgen sagen, dass er sich das Händewaschen ruhig sparen kann«.

