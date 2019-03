Vince Ebert extrapoliert: Was wäre, wenn Ihr Nachbar eine Atombombe zündete?

Eine wirklich interessante Frage, die mir mein 16-jähriger Neffe letzte Weihnachten stellte. Was nebenbei auch eine Menge über die besinnliche Stimmung in meiner Familie während der Feiertage aussagt. Doch als guter Onkel kam ich natürlich meiner Pflicht nach und setzte an …

Nur wenige Kilogramm an spaltbarem Material reichen aus, um einem den ganzen Tag zu versauen. Jede Atombombe entfaltet ihr zerstörerisches Potenzial nach einem ganz bestimmten Schema. In der Regel besteht eine handelsübliche Atombombe aus einer Kugel aus angereichertem Uran-235 oder Plutonium-239. Beide Materialien kommen in der Natur in recht geringen Mengen vor und müssen daher unter enormem technischem und finanziellem Aufwand künstlich hergestellt werden. Die Gefahr, dass Ihr Nachbar aus Wut über Ihren neuen Carport in seinem Hobbykeller eine Kernwaffe bastelt und in Ihrem Vorgarten eine nukleare Katastrophe auslöst, ist somit also eher gering. Aber man kann nie wissen.

Gezündet wird das atomare Monster mit herkömmlichem Sprengstoff, dessen Bestandteile man immerhin relativ leicht im Internet bestellen kann. Der Druck dieser Explosion komprimiert die radioaktive Kugel und löst dadurch eine Kettenreaktion der Uran- und Plutoniumkerne aus. Die Anzahl der Kernspaltungen steigt in Bruchteilen von Sekunden lawinenartig an, wodurch ungeheure Energiemengen freigesetzt werden. Bereits eine 50 Kilogramm schwere Bombe, die man bequem im Kofferraum eines Kleinwagens transportieren kann, besitzt eine hohe Sprengkraft, welche die von einer gleichen Menge TNT weit übersteigt. Ich erwähne das nur, falls Ihr Nachbar demnächst seinen alten Nissan rückwärts in Ihre Hofeinfahrt stellt. Ungefähr die Hälfte der Energie einer Atomexplosion wird als Druckwelle freigesetzt, die sich kilometerweit ausbreitet und alles niederwalzt, was sich ihr in den Weg stellt. Dabei entstehen orkanartige Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde, die auch noch anhalten, wenn die Druckwelle das Gelände längst passiert hat.

Neben der radioaktiven Strahlung, die »nur« 15 Prozent der Wirkung ausmacht, werden rund 35 Prozent der Wirkung einer Kernwaffe in Wärmeenergie freigesetzt. Wobei das Wort »Wärme« meiner Meinung nach ein etwas zu blumiger Ausdruck für das beobachtete Szenario ist: Genauer gesagt handelt es sich um einen Feuerball mit einem Durchmesser von mehreren hundert Metern, der in seinem Inneren bis zu 20 Millionen Grad Celsius heiß werden kann.