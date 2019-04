Vince Ebert extrapoliert: Was wäre, wenn Softdrinks verschreibungspflichtig wären?

Und von diesen Nebenwirkungen gibt es eine Vielzahl: Chinin in hoher Dosis kann Kopfschmerzen, Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen und sogar Leberschäden hervorrufen. Was natürlich auch an dem Wodka liegen könnte, mit dem Sie Ihr Tonicwater üblicherweise strecken. Manchmal ist es schwer, den wahren Feind zu erkennen. In Rohform ist Chinin ein bitter schmeckendes, kristallines, weißes Pulver, wird aus der Rinde des Chinarindenbaums (Cinchona) gewonnen und zählt zur Gruppe der Alkaloide. Nachdem ich mich in den vorangegangenen Sätzen über die Gefährlichkeit dieses Stoffes ausgelassen habe, nun mal was Positives. Aufgepasst! Chinin wirkt fiebersenkend, schmerzstillend und wird zur Behandlung von nächtlichen Wadenkrämpfen eingesetzt. Bereits zwei Flaschen Bitterlimonade enthalten so viel davon, wie in einer handelsüblichen Tablette vorhanden ist.

Chinin verhindert außerdem die Bildung des Enzyms Hämpolymerase und hemmt damit die Nukleinsäuresynthese der ungeschlechtlichen Malariaüberträger. Kurz gesagt: Chinin ist ein wirkungsvolles Malariamedikament und wurde tatsächlich in Afrika lange Zeit zur Behandlung und Vorbeugung eingesetzt.

Auch gegenüber anderen Organismen zeigt Chinin abtötende Wirkung: Bakterien, Hefen und – Vorsicht! – Spermatozoen. Pharmakologen schätzen, dass durch den täglichen Konsum von mehreren Litern Tonicwater ein Verlust der männlichen Potenz nicht ausgeschlossen ist. Bei Frauen dagegen wirkt sich Chinin in hohen Dosen anregend auf die Gebärmuttermuskulatur aus. In Einzelfällen können damit sogar Wehen ausgelöst werden. Die andererseits vollkommen sinnlos sind, wenn sich der männliche Partner mit Gin Tonic in die Impotenz gesoffen hat. Sollten Sie also nicht gerade in einem Malariagebiet leben, wechseln Sie lieber auf Wodka Orange mit einem Schuss Gin. Und lassen den Wodka weg. Und den Gin am besten auch.

