Vince Ebert extrapoliert: Was wäre, wenn uns der Klimaschutz egal wäre?

Wenn man Leute auf der Straße fragt: »Wie oft in der Woche haben Sie Sex?«, dann bekommt man alles, nur keine ehrliche und verlässliche Antwort. Männer übertreiben bei dieser Frage gerne, um als toller Hecht dazustehen. Frauen dagegen untertreiben eher, um nicht als Flittchen zu gelten. In der Meinungsforschung ist dieses Phänomen seit ewigen Zeiten bekannt. In Umfragen geben wir gerne das an, was uns in einem guten Licht erscheinen lässt. Oder was eben gerade sozial erwünscht ist. »Wählen Sie die AfD?« – »Nein, natürlich nicht!« – »Spenden Sie ab und an für einen guten Zweck?« – »Aber ja doch!« – »Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem der Menschheit?« – »Ganz klar: der Klimawandel!«

Erlauben Sie mir an der Stelle eine ganz und gar unwissenschaftliche Aussage: Ich habe das Gefühl, den meisten Leuten ist der Klimawandel vollkommen gleichgültig. Denn wenn es nicht so wäre, würden sie sich ja komplett anders verhalten. Wenn ihnen das Klima wirklich so am Herzen läge, wie sie behaupten, dann würden sie nicht mehr in Urlaub fliegen. Sie würden ihren Zweitwagen verkaufen, in eine kleinere Wohnung ziehen oder den Arbeitsplatz wechseln, damit sie nicht mehr pendeln müssten. Sie würden den Großteil ihrer Elektrogeräte entsorgen, im Winter nur noch ein Zimmer beheizen und ihren Internetkonsum auf das absolut Nötigste beschränken. All das würden sie tun, wenn sie den Klimawandel wirklich als das größte Problem der Menschheit ansehen würden.

Tun sie aber nicht. In einer repräsentativen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey fragte »Spiegel Online« 5000 Deutsche: »Hat die aktuelle Klimadebatte Auswirkungen auf Ihre Urlaubspläne dieses Jahr?« Und 71,1 Prozent antwortete ganz klar mit einem entschiedenen Nein. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen.

Ich jedenfalls kenne keinen einzigen Menschen in meinem weiteren Bekanntenkreis, der auch nur im Ansatz sein Leben in diese Richtung verändert hat. Ganz im Gegenteil. Diejenigen im Freundeskreis, die vorgeben, sich angeblich so große Sorgen über unser Klima zu machen, haben meist den größten ökologischen Fußabdruck in der Runde.