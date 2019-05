Vince Ebert extrapoliert: Was wäre, wenn wir ähnlich ungebildet wären wie die Amerikaner?

Natürlich ist die Qualität amerikanischer Bildungseinrichtungen extrem heterogen. In Deutschland ist die erste Frage: Was hast du studiert? In den USA fragt man eher: Wo hast du studiert? Denn die Wahl der Hochschule ist von entscheidender Bedeutung. Ich möchte nicht diskriminierend sein, aber wenn Sie auf der Grand Canyon University of Phoenix als Bachelor in Grill-Management und Gewürzklöppeln abgehen, dann haben sie auf dem Arbeitsmarkt gegen einen frisch gebackenen Molekularbiologen vom MIT in Cambridge keine so guten Karten.

Als Deutscher ist es leicht, sich über die angeblich so ungebildeten Amerikaner lustig zu machen, weil die nicht wissen, wo genau auf der Landkarte die Ukraine liegt oder dass Griechenland nicht die Hauptstadt von Paris ist. Andererseits: Kennen Sie die Hauptstadt von Arkansas? Können Sie neben Peking und Schanghai noch drei oder vier andere Millionenstädte in China nennen? Wurde Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist geschrieben oder war es umgekehrt?

Wir feixen über die Unbildung der Amerikaner und lachen uns kaputt, wenn wir hören, dass die Bewohner im Mittleren Westen glauben, die Erde wäre nur 7000 Jahre alt. Aber gleichzeitig erklären wir stolz, dass wir die Anna-Lena natürlich nicht impfen lassen werden, weil das schließlich nicht bewiesen ist. Und Lebensmittel, in denen Gene drin sind, kommen sowieso nicht auf den Tisch! Und wir fühlen uns gut mit diesen Widersprüchen. Ich kenne Heilpraktiker, die gehen auf Ärztekonzerte und in der VHS wird der Kurs »atomfreie Physik« mit Nebenfach »Stoßlüften« angeboten.

Bildungspolitisch gesehen ist Amerika sicherlich kein Vorzeigeland. Ganz im Gegenteil. Die Initiative »No Child Left Behind« die von George W. Bush ins Leben gerufen wurde, um das allgemeine Bildungsniveau an Schulen zu heben, ist krachend gescheitert. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass wir uns in Deutschland über die schlechte Bildungspolitik der Amerikaner moralisch erheben sollten. Ein kurzer Blick in unsere maroden Schulen reicht aus.

