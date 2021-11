In Bestform: »Ein Marathon ist eine Grenzbelastung für die Gelenke«

Das hängt von der Tagesform ab. Wie ich eingangs sagte: Die Krankheit verläuft wellenartig, es gibt gute und schlechte Tage. Am besten nutzt man Phasen, in denen man wenig Probleme hat, um seine Gelenke bestmöglich durch Training zu stabilisieren. Dann besteht die Chance, dass solche Phasen länger werden. Wenn man das gerne macht und keine Schmerzen hat, kann man durchaus wieder laufen gehen. Aber auch in schlechteren Phasen sollte man sich keinesfalls nur ausruhen. Das wäre schlecht für den Knorpel.

Warum?

Das Knorpelgewebe selbst ist nicht durchblutet. Darin sind keine Blutgefäße; der Knorpel ernährt sich rein passiv. Das funktioniert folgendermaßen: Wenn ich mich bewege, wird der Knorpel zusammengequetscht und es kommt Flüssigkeit heraus. Wenn ich mich dann ausruhe – besonders im Schlaf –, saugt sich der Knorpel wieder mit Flüssigkeit voll und nimmt Nährstoffe auf. Studien zeigen: Wenn ich mich nicht bewege, wird der Knorpel nicht mehr ernährt und stirbt relativ schnell ab.

Es gibt doch Studien, die zeigen, dass sich bestimmte Knorpelproteine durchaus neu bilden können.

Das stimmt. Solange funktionelle Knorpelzellen vorhanden sind, kann sich der Knorpel zu einem gewissen Grad regenerieren. Bei der Arthrose gehen diese Zellen aber verloren. Dann kann der Körper keinen neuen Knorpel bilden. Es gibt zwar erste Ansätze, eigene Knorpelzellen zu entnehmen, im Labor aufzubauen und wieder einzupflanzen. Dafür braucht es jedoch noch viel Forschungsarbeit. Bisher ist dieser künstliche Knorpel längst nicht so gut wie der eigene.

Was ist der Unterschied zwischen Knochen und Knorpel? Knochen bestehen in erster Linie aus einer kalkhaltigen, schwammähnlichen Substanz. Sie setzt sich aus Knochenzellen (Osteozyten, Osteoblasten und Osteoklasten) sowie einem Netzwerk aus Bindegewebe zusammen. Der Knochen befindet sich in ständigem Umbau: Die Osteoklasten bauen altes Knochengewebe ab, Osteoblasten produzieren neues Material. Auf diese Weise wird unser Knochenskelett etwa alle acht Jahre komplett ausgetauscht. Weil Knochen von zahlreichen Blutgefäßen durchzogen sind, werden sie gut mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. Der Knorpel hingegen nicht: Er besteht aus Knorpelzellen und Bindegewebe, das extrem viel Wasser bindet und so den Knorpel elastisch macht. Er enthält aber keine Blutgefäße, sondern wird von der Gelenkflüssigkeit ernährt. Knorpelgewebe kann sich nur sehr bedingt erneuern.

Bedeutet das für Betroffene, dass sie sich zum Sport zwingen sollten, auch wenn sie vor Schmerzen kaum laufen können?

Nein. Unter Schmerzen zu trainieren, ist grundsätzlich nicht gut. In so einer akuten Phase muss man erst mal den Schmerz kappen und die Entzündung in den Griff bekommen, etwa durch Medikamente. Dazu können manchmal sogar Infusionen notwendig sein. Aber die Schonung sollte immer so kurz wie möglich sein. Sie sollten so schnell wie möglich wieder in Bewegung kommen, zumindest leichte Übungen absolvieren. Physiotherapie und ein gezielter Muskelaufbau helfen, das betroffene Gelenk zu stabilisieren.

Was kann man sonst noch tun?

Vielen Arthrosepatienten tut Wärme gut. Man kann beispielsweise ins Thermalbad gehen oder ein Wärmekissen auf das betroffene Gelenk legen. Bei Arthritis ist oft Kälte besser. Doch auch bei Arthrose kann in einer akuten Phase Kühlen sinnvoll sein. Das ist ein Stück weit Gefühlssache.

Was, wenn all das nicht mehr hilft? Als Orthopäde und Unfallchirurg haben Sie früher viele künstliche Gelenke eingesetzt. Wann muss man unbedingt operieren?

Da gibt es zwei klare Kriterien. Erstens: Jemand muss so viele Schmerzmittel einnehmen, dass lebenswichtige Organe auf Dauer Schaden nehmen. Der zweite Fall: Wenn die Arthrose so große Probleme macht, dass sich jemand nicht mehr ausreichend bewegen kann, um sein Herz-Kreislauf-System zu fordern. Denn das führt früher oder später zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und damit hätte der Patient eine geringere Lebenserwartung.