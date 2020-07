Springers Einwürfe: Was künstliche Intelligenz zu Fall bringt

Wenn in der Pandemie die Normalität zusammenbricht, kommt die künstliche Intelligenz gehörig durcheinander. Sie ist auf das Auftreten eines »Schwarzen Schwans« nicht gefasst. So nennt man – seit dem gleichnamigen Bestseller von Nassim Nicholas Taleb – ein höchst unwahrscheinliches, kaum vorhersehbares Ereignis. Der Name erinnert an den berühmten Beispielsatz des Philosophen Karl Popper »Alle Schwäne sind weiß«, der so lange gilt, bis ihn eine einzige Ausnahme falsifiziert.

Der Schwarze Schwan der Pandemie führt vor, wie stark Algorithmen bereits unser Leben prägen – und wie dringend man sie modifizieren muss, sobald sich unser Verhalten auf einmal radikal wandelt. Zum Beispiel beginnen viele Menschen in ihrer sozialen Isolation die Heimarbeit zu entdecken und bestellen ungewöhnlich oft schweres Werkzeug und Gartengeräte. Das ruft unter Umständen KI-Programme auf den Plan, die gelernt haben, dahinter Kreditkartenbetrug oder Einbruchsvorbereitungen zu wittern. Also müssen menschliche Programmierer die neue Normalität in Algorithmen übersetzen.