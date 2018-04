Exklusive Übernahme aus

Ein erstaunliches Paradox prägt unsere Zeit: Der technologische Fortschritt ermöglicht uns eine Existenz in unvergleichbarer Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität, wie sie keine Generation vor uns kannte. Gleichzeitig malen sich viele Menschen eine Zukunft aus, in der alles zerstört oder gar die Menschheit als Ganzes ausgelöscht wird. Wir haben Angst und leben zugleich so gut wie nie zuvor. Wie passt das zusammen?

Ein kurzer Blick in die Geschichte genügt, um zu sehen, dass dieser Widerspruch ein sehr modernes Phänomen ist. Bis ins 19. Jahrhundert hinein zeichneten Philosophen und Literaten der westlichen Welt in ihren Zukunftsvisionen ausgesprochen positive Bilder von dem, was den Menschen bevorsteht. Angefangen hat es 1516 mit der »Utopia« von Thomas Morus. Utopia ist eine Welt, in der alle Menschen (genauer, alle Männer) die gleichen Rechte haben. Die Arbeitszeit beträgt sechs Stunden am Tag, es herrscht freie Berufswahl und uneingeschränkter Zugang zu Bildungsgütern, und jeder erhält von der Gemeinschaft, was er braucht. Eine solche Gesellschaft musste den Menschen vor 500 Jahren als ein Paradies erschienen sein.

So waren Utopien lange Zeit fiktive zukünftige Welten, die hoffnungsvolle Gegenentwürfe zum tristen Lebensalltag der jeweiligen Gegenwart darstellten. Doch im 20. Jahrhundert kippte das Bild. Ein Blick auf die literarischen Zukunftsentwürfe der letzten 100 Jahre zeigt uns überwiegend unangenehme Welten: Ökozid, atomare Apokalypse, mörderische Roboter, totalitäre Regime. Orwells »1984« und Huxleys »Schöne Neue Welt«, die Aushängeschilder des Zukunftsromans im 20. Jahrhundert, beschreiben Albtraumwelten, hervorgerufen durch despotische Weltdiktaturen, die allein durch moderne Technologien ermöglicht werden.

Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn mit dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt wird für den erwarteten Niedergang genau die Kraft verantwortlich gemacht, durch die unsere Gesellschaft die Hoffnungsszenarien der morusschen Utopie an Paradieshaftigkeit längst übertroffen hat. Dass es die Wissenschaften des 17. und 18. Jahrhunderts und ihre Helden wie Isaac Newton und Galilei Galileo waren, die entscheidend zur Aufklärung und damit zum freiheitlichen Menschenbild in einer offenen Gesellschaft beigetragen haben, zählt nicht mehr. Ein pauschaler Vorwurf an die Wissenschaft lautet sogar, dass sie die Menschen den Zwängen und Gesetzmäßigkeiten der Technologie und Ökonomie unterwerfe und sie so zu reinen Objekten degradiere. Mit anderen Worten: Wissenschaft verwehre dem Menschen das Menschsein.