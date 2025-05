Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die erstaunliche Mathematik hinter dem Kartenspiel Dobble

Projektive Ebenen werden unter anderem beim perspektivischen Zeichnen benutzt. Dort malt man auf einer gewöhnlichen zweidimensionalen Ebene, markiert aber einen Fluchtpunkt, der einen unendlich fernen Punkt repräsentiert, an dem sich Parallelen treffen.

© Ag2gaeh / Perspektive CC BY-SA 4.0 (Ausschnitt) Fluchtpunkte | Möchte man ein Haus perspektivisch zeichnen, kann man einen oder mehrere Fluchtpunkte festlegen.

Projektive Ebenen erfüllen damit die zwei genannten Bedingungen. Hat man zwei Punkte, so definieren diese eine eindeutige Gerade (so wie in der gewöhnlichen euklidischen Geometrie auch). Und zwei Geraden schneiden sich stets in exakt einem Punkt (das ist in der euklidischen Geometrie anders – dort schneiden sich Parallelen niemals).

Eine Ebene besteht aber – zumindest in herkömmlicher Sicht – aus unendlich vielen Punkten. Da die Punkte aber in der Dobble-Analogie für die Symbole des Spiels stehen (und Dobble natürlich nur endlich viele Symbole hat), müssen wir uns endlichen projektiven Ebenen widmen. Glücklicherweise sind auch diese inzwischen ein fester Bestandteil der Mathematik.