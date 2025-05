Schlichting!: Selbstorganisierte Gebilde auf dem Wasser

© Wilfried Suhr; mit frdl. Gen. von H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Einsame Sphäre | Eine einzelne Styroporkugel wird auf dem Wasser von einem konkaven Meniskus umgeben.

Wenn man von ein paar dynamischen Details einmal absieht, lässt sich das Verhalten aus energetischer Sicht leicht beschreiben. Entscheidend ist dabei das fundamentale Prinzip, dass bei allen von selbst ablaufenden Vorgängen möglichst viel Energie an die Umgebung abgegeben wird. Zur Bildung der Grenzfläche zwischen den Styroporkügelchen und der Luft ist wesentlich mehr Grenzflächenenergie nötig als zwischen den Kügelchen und dem Wasser. Deswegen steigt dieses an ihnen hoch – so weit, bis der Energiegewinn gleich der dazu erforderlichen Höhenenergie ist. Das äußert sich in einem konkaven Meniskus, der die Styroporkügelchen umgibt. Kommen sich zwei von ihnen auf dem Wasser näher, so ziehen sie sich an. Die Vereinigung vergrößert die gemeinsame Benetzungsfläche, und es kann zusätzlich Energie an die Umgebung gehen.

© Wilfried Suhr; mit frdl. Gen. von H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Kugelkollision | Die Vereinigung der beiden Menisken vergrößert die Benetzungsfläche.

Setzt man statt eines Kügelchens eine Heftzwecke kopfüber auf die Wasseroberfläche, so sinkt sie wegen ihrer größeren Dichte ein. Wenn man es geschickt anstellt, geht sie aber nicht unter, sondern dellt das Wasser nur ein. Die zusätzliche Grenzflächenenergie zwischen Wasser und Luft gleicht die Höhenenergie aus, die dabei frei wird. Die Heftzwecke wird von einem konvexen Meniskus umgeben. Auch zwei driftende Heftzwecken ziehen sich gegenseitig an. Denn wenn sich zwei Menisken vereinigen, nimmt die Wasseroberfläche weniger stark zu als bei getrennten Heftzwecken, so dass Grenzflächenenergie abgegeben werden kann.

© Wilfried Suhr; mit frdl. Gen. von H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Kopfüber treibend | Eine Heftzwecke umgibt sich mit einem konvexen Meniskus.

© Wilfried Suhr; mit frdl. Gen. von H. Joachim Schlichting (Ausschnitt) Zugeneigt | Zwei Heftzwecken verkleinern den Gesamtmeniskus und ziehen sich daher an.

Was passiert, wenn sich eine Styroporkugel, die auf ihrem konkaven Meniskus thront, einer Heftzwecke nähert, die in ihrer konvexen Vertiefung liegt? Bei einer Annäherung wüchse die Summe der Grenzflächen der beiden Menisken – und damit die Grenzflächenenergie. Deswegen stoßen sie sich gegenseitig ab. Setzt man eine Heftzwecke in die Nähe einer Styroporkugel, so streben beide umso heftiger auseinander, je näher sie einander kommen. Entscheidend für die Abstoßung oder Anziehung auf dem Wasser driftender Objekte ist also, ob beim Zusammenfinden die Wasseroberfläche größer oder kleiner wird.