Freistetters Formelwelt: Wie uns das Finanzamt auf die Schliche kommt

Mathematik verwendet nicht nur Zahlen, sondern beschreibt und analysiert sie auch. Dabei ist unter anderem der Unterschied zwischen Ziffer und Zahl von Bedeutung. Im gebräuchlichen Dezimalsystem verwenden wir die zehn Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, um daraus unendlich viele Zahlen aufzubauen. Man könnte meinen, dass alle Ziffern gleich häufig verwendet werden, wenn man ausreichend viele Zahlen betrachtet. Tatsächlich ist das aber sehr oft nicht der Fall, wie das benfordsche Gesetz beschreibt:

Mit p(d) wird die Wahrscheinlichkeit beschrieben, dass die Ziffer d in einer Zahl (im Dezimalsystem) an erster Stelle auftritt. Demnach findet man die 1 am Anfang einer Zahl in 30,1 Prozent der Fälle; die 9 dagegen nur in 4,6 Prozent.

Intuitiv ist das leicht zu verstehen. Bei den Zahlen von 0 bis 9 ist jede Ziffer genau einmal aufgetreten. Zwischen 10 und 19 finden wir jede Ziffer noch einmal; nun aber steht überall die 1 am Anfang, und es dauert bis zur Zahl 99, bevor wieder alles ausgeglichen ist. Dann aber finden wir von 100 bis 199 wieder jedes Mal eine 1 am Anfang. Wir setzen Zahlen aus Ziffern zusammen, und da die 1 die kleinste Ziffer ist (führende Nullen schreiben wir ja nicht auf), taucht sie auch am häufigsten auf.

Der durch das benfordsche Gesetz beschriebene Zusammenhang gilt nicht für beliebige Zahlenmengen. Es müssen ausreichend viele Zahlen sein, die auch einen ausreichend großen Bereich abdecken. Und es müssen reale, empirische Datensätze sein, also keine Zahlen, die irgendwie manipuliert worden sind. Wissenschaftler von der Universität Wien haben zum Beispiel untersucht, ob die Preise von Produkten unmittelbar nach der Einführung des Euro im Jahr 2002 dem benfordschen Gesetz folgten – was der Fall war. Aber schon bald danach zeigten sich Abweichungen, als die Händler die durch den Währungswechsel »krummen« Europreise auf die üblichen Werte anpassten, die knapp unter einer runden Summe lagen (zum Beispiel 1,99 Euro).