In Bestform: Wie vermeide ich Muskelkater?

Eben noch hat man ordentlich Sport gemacht und sich großartig gefühlt, wenig später tut alles weh. Diagnose: Muskelkater. Wo kommt er her? Wie lässt sich der Schmerz das nächste Mal vermeiden? Und was ist zu tun, wenn es einen doch mal erwischt? Die Sportwissenschaftlerin Barbara Munz vom Universitätsklinikum Tübingen weiß Bescheid.

Barbara Munz: Nein, denn Milchsäure oder Laktat hat in unserem Körper nur eine sehr kurze Lebensdauer. Selbst wenn beim Sport viel Laktat entsteht, ist es nach etwa einer Stunde bereits abgebaut. Der Muskelkater kommt hingegen erst am nächsten oder übernächsten Tag. Ein weiterer Punkt, der die Hypothese unwahrscheinlich macht: Wir bekommen meist nicht nach dem Sport Muskelkater, bei dem viel Laktat entsteht – etwa Radeln oder Laufen –, sondern vor allem bei ungewohnten Aktivitäten oder solchen, die viel Kraft erfordern. Zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag den Garten umgegraben hat oder unerwartet viel bergab gewandert ist.

Laden... © mit frdl. Gen. von Barbara Munz (Ausschnitt) Barbara Munz | Die Biochemikerin leitet das Molekular- und Zellbiologische Muskellabor am Universitätsklinikum Tübingen.

Es ist zwar noch nicht 100-prozentig bewiesen, mittlerweile gehen Forscher aber davon aus, dass sich kleine Risse in den Sarkomeren bilden. Das sind jene Bereiche des Muskels, die sich bei einer Belastung zusammenziehen. Die winzigen Verletzungen sind im Muskelgewebe unter einem Elektronenmikroskop sogar sichtbar.

Verschnaufpause Der Ausdruck »Muskelkater« stammt nicht etwa vom flauschigen Felltiger, sondern dem griechischen »katarrhein«, was so viel bedeutet wie »herabfließen«. Das kommt daher, dass Schleim und andere unangenehme Körperflüssigkeiten an uns herabfließen und nach früherer Überzeugung für Krankheiten verantwortlich waren. Daraus leitet sich auch der Katarrh ab, ein vor allem in Süddeutschland gebräuchlicher Begriff für Erkältung. Muskelkater ist also eigentlich eine »Muskelerkältung«.

Das liegt daran, dass Nervenzellen die Schäden in der Muskelzelle zunächst nicht wahrnehmen. Stattdessen kommt es zu einer Entzündung: Der Körper baut Proteine ab, Immunzellen werden angelockt, und es lagert sich Flüssigkeit ein. Eine kleine Schwellung ist die Folge. Dasselbe passiert, wenn man sich in den Finger schneidet: Der Schnitt selbst tut nicht weh, aber die Stelle wird nach ein bis zwei Tagen heiß und schwillt an. Dieses Zeitfenster passt genau zum Muskelkater.

Warum passiert das nicht nach jedem Training?