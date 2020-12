In Bestform: Ist Sport bei Kälte gefährlich?

Nicht wirklich, aber unangenehm. Um das zu vermeiden, sollte man versuchen, durch die Nase zu atmen. Dabei wird die Luft angewärmt und angefeuchtet. Klar ist: Je höher die Intensität, desto schwerer fällt es, nicht durch den Mund zu atmen. Neben der Atemtechnik sollte man daher auch die Belastung anpassen. Ein Schal oder Funktionstuch vor Mund und Nase kann ebenfalls helfen.

Wie sieht ansonsten die ideale Kleidung für den Sport im Winter aus?

Ich rate dazu, sich nach dem Zwiebelprinzip anzuziehen: Lieber mehrere dünne Schichten anstatt einer dicken. Damit kann man sich besser an die Temperatur anpassen, etwa eine Schicht ablegen, wenn es zu warm wird. Starkes Schwitzen sollte man vermeiden, denn dadurch kühlt der Körper schneller aus und die Erkältungsgefahr steigt. Sehr wichtig sind außerdem Mütze und Handschuhe: Sind Kopf und Hände unbedeckt, geben wir über sie überproportional viel Körperwärme ab. In einer Studie wurde gezeigt, dass Wolle mehr Feuchtigkeit aufnimmt als Polyester und deshalb am Körper trockener bleibt. Anderseits trocknet Kleidung aus Polyester schneller, wenn sie einmal nass geworden ist. Ich würde sagen: Das ist vor allem Geschmackssache; man sollte das wählen, was angenehmer zu tragen ist. In jedem Fall sollte die Kleidung möglichst atmungsaktiv sein. Die Schuhe sollten die Füße warm und trocken halten, bequem sein und ein gutes Profil haben, so dass man nicht wegrutscht.

Sie haben vorhin schon den Faktor Luftfeuchtigkeit erwähnt. Die Winterluft ist ja meist nicht nur kalt, sondern auch sehr trocken.

Genau. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man auch im Winter genügend trinkt. Zwar schwitzt man da naturgemäß weniger, der Flüssigkeitsverlust über die Schleimhäute wird aber oft vernachlässigt.

Und trockene Schleimhäute machen uns auch anfälliger für Krankheitserreger.