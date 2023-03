Springers Einwürfe: Erlahmt die Forschung?

Hat die Innovationskraft der Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten drastisch abgenommen? Das behaupten Russell J. Funk und Michael Park von der University of Minnesota in Minneapolis sowie Erin Leahey von der University of Arizona in Tucson, die 45 Millionen Artikel und fast 4 Millionen Patente seit 1950 danach bewerteten, wie »disruptiv« sie sich auf den Forschungsprozess auswirkten. Gemeint sind damit Resultate, die nicht bloß etabliertes Wissen konsolidierten oder erweiterten, sondern ihrem Feld eine überraschend neue Richtung gaben – wie beispielsweise anno 1953 die Entdeckung der DNA-Doppelhelix. Als Indikator für die disruptive Wirkung eines Artikels werten die US-Soziologen, ob danach in der Fachwelt fast nur noch dieser zitiert wird, während das Erwähnen älterer einschlägiger Arbeiten bald unterbleibt.

Bevor die schockierte Öffentlichkeit nun angesichts des vermeintlichen Niedergangs menschlicher Geisteskraft in Trübsal versinkt, kann sie sich damit trösten, dass die Menge innovativer Artikel in absoluten Zahlen über die Jahre ziemlich gleich geblieben ist – freilich vor dem Hintergrund eines exponentiellen Wachstums wissenschaftlicher Publikationen insgesamt. Richtig ist also, dass der Forschungsaufwand in den letzten Jahren enorm gestiegen ist.

Das gilt schon rein technisch: Das Neutron wurde 1932 mit handlichem Laborgerät entdeckt, während der Nachweis des Higgs-Bosons 80 Jahre später den größten Teilchenbeschleuniger der Welt erforderte. Das Gleiche trifft personell zu: Die Zeit, als der einsame Angestellte eines Patentamts mit Papier und Bleistift die Physik seiner Zeit komplett auf den Kopf zu stellen vermochte, ist wohl ein für alle Mal vorbei. Kein Einzelner könnte heutzutage auch nur entfernt so innovativ forschen wie internationale Kooperationen, etwa die Hundertschaften, welche die Gravitationswellenastronomie weiterentwickeln.