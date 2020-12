Zeitsprünge: Kleine Geschichte des Whisk(e)ys, der anfangs nicht aus Schottland kam

Wer an Whisk(e)y denkt, denkt meist an Schottland. Tatsächlich wurde das Getränk aber erstmals auf irischem Boden produziert! Die früheste Erwähnung – als »aqua vitae«, Latein für Lebenswasser – geht ins Jahr 1405 zurück. Danach wird das Getränk in einer irischen Chronik 1494 erstmals mit seinem heutigen Namen erwähnt – mehr oder weniger jedenfalls. Auf Gälisch heißt es da »uisghe beatha«, sprich: »ishka baha«, was schon so ein bisschen nach Whisk(e)y klingt.

Irische Geistliche, die der Parfumeurskunst kundig waren, destillierten den Urwhisky. Schon im 12. Jahrhundert hatten sie die Technik im Mittelmeerraum kennen gelernt und mitgebracht. Auch sonst fanden alkoholische Essenzen und Tinkturen als Heil- und Genussmittel Verwendung. Wer heute einen solchen »Whisky« kosten würde, könnte meinen, tatsächlich zum Parfumflakon gegriffen zu haben, denn die Mönche ließen ihr Destillat noch nicht in Fässern altern, versetzten es aber mit Kräutern und Gewürzen. Es war also eher Hustensaft denn Torfbombe.

Richard Hemmer und Daniel Meßner bringen jede Woche Geschichten aus der Geschichte

Alle bisherigen Artikel der Kolumne »Zeitsprünge« gibt es hier. Die beiden Historikerundbringen jede Woche Geschichten aus der Geschichte auf ihrem gleichnamigen Podcast . Auch auf »Spektrum.de« blicken sie mit ihrer Kolumne in die Vergangenheit und erhellen, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind.

Die beiden Hauptinhaltsstoffe von Whisk(e)y sind Wasser und diverse Getreidesorten, die gemälzt und mehrmals erhitzt werden, um so die Stärke in Zucker umzuwandeln. Die daraus entstandene Maische wird mit Hefe vergoren, dabei wird der Zucker dann zu Alkohol. Wird die Flüssigkeit anschließend mehrfach destilliert, erhöht sich der Alkoholgehalt auf etwa 50 bis 65 Volumenprozent. Der typische Whisk(e)ygeschmack entsteht erst durch die langjährige Lagerung in Holzfässern.

Die Lizenz zum Brennen

Das gemeine Volk schaute sich den Trick bald von seinen geistlichen Herren ab. Die Whiskyproduktion wuchs und gedieh. Die erste offizielle Lizenz zum Brennen vergab König Jakob I. 1608 an die Bushmills Distillery in Irland. Danach ließ der Fiskus nicht lange auf sich warten und besteuerte die Herstellung. Erstmals 1661 erhob das Königshaus eine Steuer auf die Whiskyproduktion in Irland, Schottland und England.