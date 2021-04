In Bestform: Woher kommt Seitenstechen?

Statt nach der Arbeit auf dem Sofa zu versacken, essen Sie schnell noch ein Brot und schnüren die Laufschuhe. Doch nach den ersten 100 Metern ist schon wieder Schluss: Seitenstechen – es zieht direkt unterhalb der letzten Rippe. Woher kommt der Schmerz? Und was kann man dagegen tun? Der Münsteraner Sportmediziner Klaus Völker kennt sich aus.

»Spektrum.de«: Herr Professor Völker, fast jeder Sportler oder jede Sportlerin hatte vermutlich schon einmal mit Seitenstechen zu kämpfen. Was ist die Ursache dafür?

Klaus Völker: Das ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Es gibt viele unterschiedliche Theorien dazu, die in einem Übersichtsartikel in der Fachzeitschrift »Sports Medicine« von 2015 ganz gut zusammengefasst sind.

Laden... © mit frdl. Gen. von Klaus Völker (Ausschnitt) Klaus Völker | Der Sportmediziner ist Seniorprofessor am Institut für Sportwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und ehemaliger Direktor am dortigen Institut für Sportmedizin. Er war zwölf Jahre lang Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention.

Welche Theorie ist in Ihren Augen am plausibelsten?

Meine These ist: Es hängt mit der Organdurchblutung zusammen. Die Beschwerden treten ja meistens dann auf, wenn sich der Körper von Ruhe auf Belastung umstellt. Dann findet auch ein Shift in der Durchblutung statt: Die Muskulatur wird mehr durchblutet, die Organe im Bauchraum dafür weniger. Wir haben schließlich nur fünf bis sechs Liter Blut – das reicht nicht, um alle Strukturen in gleichem Maß zu durchströmen. Es gibt also eine Verlagerung des Blutvolumens, und dadurch verändert sich der Blutfluss im Bauchraum. Das hat wiederum Folgen für die Organe, beispielsweise können sich Milz und Leber in ihrer Form etwas verändern. Es gibt auch experimentelle Untersuchungen, die dafür sprechen. Die Lage der Organe kann sich ebenfalls verändern, und das reizt womöglich die Bindegewebsstrukturen und das Bauchfell, an denen die Organe aufgehängt sind.

Warum verursacht das Schmerzen?