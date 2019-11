Futur III: Der neue Prometheus

Ich machte Vorschläge, wie sie ihren Ackerbau verbessern konnten, und lehrte sie, mit Speeren zu jagen, die speziell für den festen Zugriff ihrer Zangen konstruiert waren. Und dann war da noch das Rad … Die Siedlung der Klln brauchte bloß Tage, um sich neue Technologien und Konzepte anzueignen, mit denen wir Menschen uns einst wohl viele Generationen lang herumgeschlagen hatten. Ich war stolz, einen kleinen Beitrag zu ihrer aufblühenden Zivilisation zu leisten. Würden sie sich noch nach Jahrtausenden vage an meinen Besuch erinnern? Waren einst auf ähnliche Weise die irdischen Sagen von Prometheus und Quetzlocoatl entstanden?

Vier Monate später brach ein Krieg aus. Eine der größten Siedlungen, die ich vor der Landung beobachtet hatte, begann sich gewaltsam über diesen Teil des Kontinents auszudehnen. Hunderttausende Klln überfluteten das Umland und vernichteten die kleineren Ansiedlungen der Einheimischen. Doch da die hiesigen Klln gelernt hatten, mit Werkzeugen umzugehen, konnten sie trotz ihrer dramatischen Unterzahl erbitterten Widerstand leisten. Ich versteckte mich im Schiff und sah mittels Überwachungsdrohnen entsetzt zu, wie die Klln einander mit einer Bösartigkeit und Wildheit massakrierten, die alles übertraf, was ich je erlebt hatte.

Die Invasoren erlitten zwar schwere Verluste, passten sich aber sofort an die Taktik ihrer Gegner an. Sie hoben die Speere und Faustkeile der gefallenen Klln auf, und damit war der einzige Vorteil der Verteidiger dahin. Dennoch kämpften die Ansässigen bis zum letzten Krieger. In jeder Klln-Schlacht, deren Zeuge ich wurde, hatte das Leben des Einzelnen wenig Wert, und niemand trat jemals den Rückzug an. Es gab kein Pardon, und Gefangene wurden nicht gemacht. Binnen Stunden war die gesamte Siedlung, mit der ich mich angefreundet hatte, ausgelöscht.

Angesichts dessen fragte ich mich, wieso sich diese furchtlosen Kreaturen anfangs durch ein paar Pistolenschüsse abschrecken ließen. Ich begriff, dass mich nicht ihre Furcht gerettet hatte, sondern ihre Neugier: Da ich Werkzeug und Wissen besaß, das ihnen fehlte, war ich ihnen nützlicher, wenn ich am Leben blieb. Dass sie sich solche Gedanken machen und in der Hitze des Gefechts danach handeln konnten, war ein weiterer Beweis ihrer bemerkenswerten Intelligenz.

Auch die Eroberer tolerierten meine Anwesenheit im Austausch für mehr Wissen – und ich, in unglaublicher Hybris blind vor Eitelkeit, verschaffte es ihnen. In nur zwei Jahren gelangten die Klln aus der Steinzeit ins Industriezeitalter. Sie perfektionierten die Metallverarbeitung und erfanden – ganz ohne mein Zutun – das Schießpulver. Wie ein an seinen Felsen geketteter Prometheus sah ich hilflos zu, wie die Zivilisation der Klln rund um mich wuchs und gedieh. Bei vorsichtiger Schätzung vermute ich, dass sie in weiteren 20 Jahren ihr erstes Raumschiff starten werden.

Nacht für Nacht wache ich schweißgebadet auf. In Angstträumen werden bösartige, methodische und superintelligente Käfer auf das Universum losgelassen – und schuld daran ist meine Einmischung. Lange bevor meine Warnsignale über viele Lichtjahre hinweg die nächsten menschlichen Kolonien erreichen können, werden die Klln ihre Heimatwelt verlassen haben. Ich war so verliebt in die Idee, für diese Spezies die spendable Gottheit zu spielen, dass ich damit möglicherweise die eigene Gattung ins Verderben stürze.