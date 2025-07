Futur III: Deus est Machina

Lichtsucher weiß nicht recht, was er zu dem verirrten Wesen sagen soll. Natürlich war ihm immer bewusst, dass dieser Tag einmal kommen könnte, aber irgendwie hat er nicht damit gerechnet, dass so etwas tatsachlich passiert. Also gut: »Wenn du die Tatsache meinst, dass deine Welt in Wirklichkeit ein gigantisches Raumschiff ist, dann … jawohl, insofern sind die Legenden wahr.«

»Die Legenden sind wahr!«

Doch so einfach lässt sich der Mensch nicht abwimmeln. Neugierig stochert er in den Lüftungsschlitzen und tippt mit einem Finger auf die Schirme im Maschinenraum. Als er dem Langzeit-Gedächtnisspeicher zu nahe kommt, ist der Lichtsucher gezwungen, ihm einen leichten Schlag zu versetzen. Aber das schreckt die naseweise Kreatur überhaupt nicht ab; schließlich ergreift der Eindringling erneut das Wort, in demselben ehrfürchtigen Tonfall.

»O Herr, ich bin so weit gereist …«