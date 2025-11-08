Futur III: Die fleißige Putzfrau

Als das Bodenteam von der morgendlichen Aufklärungsmission zurückkehrte, wirkte es ungewöhnlich nervös. Viele tuschelten aufgeregt oder grinsten verschwörerisch. Oto verdrehte die Augen, als Chauncy, der Exkursionsleiter, die eingesammelten Proben eigens in der besonderen Rühr-mich-nicht-an-Kiste verstaute. Er machte sogar ein großes Theater daraus, den Deckel mit einem grellrosa Streifen Isolierband zu versiegeln. Dann trappelte die Gruppe wie eine Herde bärtiger Wasserbüffel hinter Direktorin Rosen in deren Büro. Man verschloss die Tür und stellte die Fenster auf undurchsichtig.

Zwei Stunden später marschierte die Truppe einer hinter dem anderen wieder heraus, ohne auch nur den kleinsten Seitenblick in Otos Richtung zu werfen. Wahrscheinlich waren sie unterwegs zur Kantine.

»Ach nein, danke, ich bin ja gar nicht hungrig«, sagte Oto zu den Aufzugstüren, die sich gerade vor ihrer Nase schlossen. Anscheinend nahmen alle an, sie würde in der Zwischenzeit brav die Stellung halten – also allein in dem technisch raffinierten Geheimlabor ausharren, das sich tief unter der Oberfläche von Planet 45BR3 verbarg.