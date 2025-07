Futur III: Die Hintertür: Am Ende einer langen Jagd

Diese Einheit jedoch, diese weibliche Einheit ist etwas Besonderes. Rick hat noch nie einen Automaten gejagt, der so ausgefuchste Mittel einsetzt. Anscheinend erproben die Entwickler gerade irgendeinen neuen Code und haben dieser Androidin die neuesten Hilfsprogramme mitgegeben, damit sie sich möglichst unauffällig verhält. Sie hat es mehrmals fertiggebracht, sich quasi in Luft aufzulösen – aber da kennt sie Rick schlecht, denn der versteht sein Handwerk wie kein Zweiter. Man mag es Intuition nennen oder einfach pures Glück, jedenfalls hat er ein Gespür dafür, der richtigen Fährte unbeirrt zu folgen – bis zum Ziel, bis zum Fang. Dieser feminine Roboter ist bloß die bis dato raffinierteste künstliche Frau, aber auch mit so einer wird Rick garantiert fertig. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Science not fiction – Die Welt der Technik

Die Jagd führt ihn in einen nächtlichen Markt, der überquillt von einem schillernden und stinkenden Gewühl aus Menschen und Robotern – als hätte jemand die gesamte Stadt in einer engen Gasse zusammengepfercht. Also die ideale Umgebung, um jede Spur zu verwischen. »Netter Versuch, Blechdose«, murmelt Rick, »aber heute ist nicht dein Tag.« Ihr Signal ist deaktiviert – noch so ein Ärgernis, das er einem oberschlauen Software-Bastler zu verdanken hat. Andererseits, ein aktives Signal wäre zu einfach gewesen: kein Nervenkitzel, sondern eine simple Such-und-Fang-Operation. Das hier ist wenigstens eine echte Herausforderung.

Rick erhascht einen flüchtigen Blick auf ihren Haarschopf, der gerade hinter einem Imbissstand verschwindet. Der Geruch von Fleischklößchen steigt ihm in die Nase, während er sich an dem Kiosk vorbei einen Weg durch die Menge bahnt. Rick kann sich nicht erinnern, wann er zuletzt eine anständige Mahlzeit verzehrt hat. Die Hetzjagd kennt kein Pardon; für leibliche Genüsse bleibt keine Zeit. Er muss in Bewegung bleiben. Plötzlich stellt sich ihm der Verkäufer in den Weg. »Interessant«, überlegt Rick, »hat sie den Mann bestochen?« Nein, der Kerl ist ein Android, er gehört dem Besitzer des Verkaufsstands. Das gibt Rick zu denken. Ein Mensch lässt sich bestechen, ein Roboter niemals. Wenn die flüchtende Roboterfrau andere von ihrer Sorte zu korrumpieren vermag … dann könnte die Jagd ganz schnell ungeheuer schwierig werden. Zum Teufel, was für ein übles Spiel treiben die Eierköpfe da mit den Jägern?