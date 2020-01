Futur III: Ein siegreicher Zweikampf

Daniel war kein Autobot wie Optimus Prime – oder was auch immer die Jungs sich ausmalten, als wir endlich anfingen, Kampfroboter zu bauen. Und ich war auch kein weiblicher Dr. Frankenstein, obwohl der Name an mir klebte, seit die Medien damit herumwarfen.

Mir war das herzlich egal. Wir alle brauchen einen Vergleichsmaßstab. Etwas Vertrautes, um die Gegenwart mit der Vergangenheit zu verbinden, um uns zu orientieren, wenn die Welt in Stücke fällt.

Jedenfalls zog sich der Krieg nun schon ewig hin. Alle waren müde. Diese blinde Wut von der Sorte, die jede Ähnlichkeit zwischen den zankenden Parteien leugnet, bloß Schwarz und Weiß kennt und all den grauen Zwischenraum ignoriert… so etwas lässt sich selbst dann nur schwer aufrechterhalten, wenn man darauf programmiert ist. Falsche Logik erzeugt fehlerhafte Maschinen.

Am Ende nahmen wir uns eine antike Sage zum Vorbild und beschlossen, unsere hochmodernen Differenzen auf altmodische Art zu klären: Zweikampf! Dem Sieger die Beute! Sie bauten sich ihren Einzelkämpfer, und ich schuf den unseren. Mein Daniel war die ideale Verkörperung des weißen Ritters, 50 Meter groß, mit einem Harnisch aus Titanlegierung und einem gigantischen Waffenarsenal, das von neuester Technik bis zu antiken Relikten reichte. Als Tribut an Homers Achilles platzierte ich die Quelle von Daniels Kraftfelds in einen mit Kupfer beschichteten Schild, den er auf dem Rückentrug.