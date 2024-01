Futur III: Flare

Großvater ging es an diesem Tag ungewöhnlich gut. An seinen schlechten Tagen glaubte er manchmal, er wäre noch auf der Erde. Das war dann schon etwas unheimlich.

»Mein Gott, was ist die Sonne groß, wenn sie so tief steht«, sagte er einmal zu Vater. »Sie bewegt sich nicht, und der Himmel ist schwarz. Siehst du die beiden seltsamen neuen Sterne dort? Sie sind heller als die Venus. Chris, ich sage dir, das ist ein böses Omen, ein schlimmes Zeichen kommenden Unheils.«

Wie alle Siedler glaubte er an Gottes Vorsehung. Die evangelikalen Kirchen hatten schließlich die Raumschiffe finanziert. Nur wer im Glauben gefestigt war, durfte die Reise antreten – heute ist das schon fast vergessen. Vater hätte ihm sagen können, dass die beiden hellen Sterne Alpha Centauri A und B sind. Empress drängt sich so eng an unsere trübe Sonne Proxima Centauri, dass sie dreimal so groß erscheint wie die irdische. Und weil sie außer bei großen Flares kaum blaues Licht ausstrahlt, ist unser Himmel tagsüber fast schwarz. Aber das hätte Großvater nur noch mehr verwirrt, und so schwieg mein Vater.

Zur Freude meiner Schwester und mir begann der Flare direkt nach unserer Ankunft. »Dürfen wir an den Strand zu den anderen?«

»Lauft!«, antwortete mein Vater lächelnd.

Wir rannten los. Die Lücken zwischen den Wolken flammten plötzlich auf. Dann ließ die vervielfachte Kraft unseres Heimatsterns die Wolkendecke aufreißen und eine große, weiß strahlende Sonne erschien an einem unwirklich blauen Himmel. Die Bäume und Sträucher, sonst von einem stumpfen Grün, begannen blau, gelb und purpurn zu leuchten. »Fluoreszenz« hieß das, hatte uns die Lehrerin erklärt. Wir zogen uns aus und stürzten uns ins Meer. Das war eigentlich ziemlich gefährlich, aber bei einem Flare ziehen sich die stechenden Gitterfische vom Ufer zurück; und selbst die schmerzhaften Kugelquallen fliehen vor der Strahlung ins tiefe Wasser. Das Meerwasser, sonst trüb und bräunlich, wird plötzlich klar, weil sich die Algen zu Klumpen zusammenballen und auf den Grund sinken. Die kurzen Wellen zaubern dann weiße Streifenmuster auf den steinigen Boden.