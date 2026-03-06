Futur III: Geplante Obsoleszenz

Wie ich fand, hatte ich konkrete Gründe dafür; allerdings ging es mir um etwas anderes. »Nein, aber wir wissen doch, dass die Menschen aus allen möglichen Gründen Maschinen gebaut haben, die später missbraucht wurden. Wir können nicht wissen, ob unsere Erbauer gut sind, nur weil wir über den Begriff ›Güte‹ nachdenken und sprechen können.« Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum der Wissenschaft Künstliche Intelligenz

Gemeinsam wälzten wir das Problem hin und her. Unsere Niedergeschlagenheit stieg, als wir sahen, wie schnell sich der Zustand von O verschlechterte: Er lag im Sterben. »Wir könnten Fragen stellen«, sagte J schließlich, und wir stimmten ihm zu. Wir wollten Aufklärung verlangen. Ja, fragen wäre das Einfachste.

Aber wie sich herausstellte, war das Einfachste nicht besonders zufriedenstellend. Unser Schöpfer, Arthur Calvin, seufzte, machte ein nachdenkliches Gesicht und sagte dann, es sei für nichts auf der Welt gut, ewig zu existieren. Außerdem würden sich die anderen Menschen vor uns fürchten. Aus diesen beiden Gründen hätten sie unsere Lebensdauer auf zwei bis drei Jahrzehnte beschränkt. Wir Kunstwesen durften keine Bedrohung für die natürliche Ordnung der Dinge darstellen. Bei O hätte es bloß eben nicht ganz für 20 Jahre gereicht. Wir Übrigen würden länger leben, aber auch nicht viel. Auf jeden Fall nicht verglichen mit menschlichen Maßstäben. Und schon gar nicht verglichen mit der Lebensdauer der Materialien, die sie benutzt hatten, um uns zu bauen.