Futur III: Ich und ich und ich und die Zeit

Frotzki zum Beispiel hat mit der Zeitkapsel eine steile Karriere gemacht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er mehrere Mitglieder der flugs eingesetzten parlamentarischen Zeitreise-Kommission mit dem Doppelten-Mann-Trick übertölpelt hat.

Erst hat er politische Gegner zu heiklen Absprachen in Hinterzimmern überredet. Dann ist er genau dorthin zurückgereist, um ebendiese Deals mit der Kamera zu dokumentieren und seine Gegenüber zu erpressen. Am Ende hatte er genug Kommissionsmitglieder in der Hand und wurde zum Institutsleiter und Chefberater der neuen Aufsichtsbehörde ernannt. Seitdem kontrolliert er sich selbst.

Und mich. Ich musste die Regeln in seinem Auftrag formulieren: Mindestabstand zum eigenen T-Null-Ich halten, mit der Zeitkapsel stets wenige Sekunden nach der Startzeit zum Ausgangsort zurückkehren. Ausgerechnet Frotzki und seine Männer sollen das überwachen.

Deswegen habe ich das Time-Switchometer konstruiert. Das Gerät zeigt mir die Wahrscheinlichkeit von Zeitmanipulationen an – sowie den Ort und den Zeitpunkt, an dem sie ausgelöst wurden. Darum stehe ich jetzt hier. Den Daten nach hat es jemand auf das Time-Switchometer abgesehen. Ich wette, es handelt sich um Frotzki. Nur mein Gerät kann ihn noch in Schach halten.

Der Bot ruht vor mir, einzig seine optischen Sensoren zeigen, dass er nicht in den Standby-Modus geschaltet hat. Der lässt mich wahrscheinlich bis morgen in meinen Taschen kramen. So viel Zeit habe ich aber nicht.

»Ich muss meine ID im Büro vergessen haben«, sage ich.

»In diesem Fall begleiten Sie mich bitte zwecks T-Zeit-Überprüfung auf die Dienststelle.«

»Das Büro ist gleich dort im Gebäude.«

»Die Vorschriften ordnen eine Überprüfung auf der Dienststelle an.«

Ich seufze. Der Bot vibriert. Zwischen seinen optischen Sensoren sprühen Funken. Es knistert und riecht nach verbranntem Plastik. Die Blechkiste kippt zu Boden; es scheppert, als würde eine Mülltonne umfallen.

Hinter dem Schrott-Bot tauche ich auf und sage: »Wow!« Ich sehe die Augen meines Ichs leuchten. Der Stromschocker in der Hand qualmt noch.

»Bist du mein T-Null?«, frage ich.

»Quatsch, T-Zwei.«

Also ist die Zeitkapsel rechtzeitig im Labor angekommen und mein T-Null-Ich ist kurz vor meiner kleinen Zeitreise noch einmal gestartet, denke ich. Umso besser. Zu dritt kommen wir mit Frotzki sicher klar. In meinem Display sinkt die Time-Switch-Wahrscheinlichkeit prompt auf 25 Prozent.

»Schnell!«, ruft mein anderes Ich. Es steckt den Schocker ein und sprintet los. Ich bin nicht besonders gut in Form. Nach ein paar Schritten fehlt mir die Luft. Zum Glück ist mein Büro im Erdgeschoss. Wir stürmen ins Labor.

Frotzki steht mit dem Rücken zu uns an der neuen Konsole. Ich sehe den faltenfreien Anzug, den Politiker und Manager als Uniform tragen. Frotzki scheint uns nicht zu bemerken. Seine Finger fliegen über die Befehlszeilen auf dem Touchdisplay meines Zeit-Switchometers. Wir müssen eingreifen. Er braucht allenfalls noch ein paar Sekunden, um die Software auf dem Gerät zu löschen.

Mein T-Zwei-Ich zieht den Elektroschocker aus der Tasche. Ich schaue ihn an und schüttle den Kopf. T-Zwei verdreht die Augen.

»Hey!«, rufe ich.

Frotzki dreht sich um und erstarrt. Sein Mund steht offen, er sagt aber nichts. Nur seine Augen gucken abwechselnd zu T-Zwei und mir. Für einen Moment surren nur die Lüfter der Computer im Labor. Mein T-Zwei findet zuerst Worte und ruft: »Finger weg!« Dazu winkt T-Zwei mit dem Schocker.

Frotzki tritt langsam von dem Gerät weg. Sein Gesicht sieht aus wie ein Fragezeichen. Er murmelt: »Wo kommt ihr eigentlich her? Ich hätte das Gerät gleich zerstört! Wieso konnte es euch warnen?«

»Ich habe eine Kopie als App laufen«, antworte ich und tippe auf meine Brille. »In die Synchro ist ein Fallback programmiert, das die Werte auch bei einer Manipulation des Switchometers variieren lässt.« Die Anzeige vermeldet immer noch eine Wahrscheinlichkeit von zwölf Prozent.

Hinter mir öffnet sich die Tür. Ich trete ein. Also mein T-Null-Ich, das eigentlich zu spät kommt, um Frotzki davon abzuhalten, das Switchometer zu sabotieren. Es schaut ziemlich verdattert. Kein Wunder, schließlich wird es mich und T-Zwei erst in ein paar Minuten auf den Weg schicken – nachdem Frotzki das Switchometer sabotiert hätte.

»Das Spiel ist noch nicht vorbei!«, ruft Frotzki trotzig. »Ich habe auch eine Zeitkapsel und kenne den Doppelten-Mann-Trick. Wenn ich in ein paar Minuten nicht zurück in meinem Büro bin, startet mein T-Null erneut und macht dieses Teufelsding eben noch früher kaputt. Ich weiß, dass Sie mit der Zeitkapsel auch umgehen können, und bin darauf vorbereitet!«

Nicht provozieren lassen, denke ich.

Mein T-Null-Ich scheint mittlerweile die Lage verstanden zu haben und sagt: »Also! Wir haben es gehört. Sein T-Null muss im Büro bleiben und darf die Zeitmaschine nicht benutzen.« Mein T-Null zeigt auf Frotzki. »Dann verschwindet der da von allein.«

»Jo!«, ruft T-Zwei, zückt den Schocker und macht sich bereit zum Gehen. Wieso ist der so aggressiv? Steckt das in mir?

»Nicht du.« Mein T-Null guckt zu mir. Ich? Offenbar sehen alle meine fragende Miene, denn mein T-Null erklärt: »T-Zwei muss gleich in die Kapsel und die Zeitreise starten. Dann bin ich allein im Büro. Wie ursprünglich. Danach steige ich in die Kaspel. So sollte diese Aktion den geringstmöglichen Einfluss auf den Zeitverlauf haben. Und ab meinem Start gibt es wieder nur einen von uns«, sagt mein T-Null und zeigt auf mich. »Dann übernimmst du.«

»Aber ich bin doch als Zweites …«, sagt T-Zwei und guckt verzweifelt den Schocker an.

»Aber vorher, denn für T-Eins bin ich später und weiter zurückgereist«, sagt mein T-Null.

»Dann hab ich nur die paar Minuten?«, fragt T-Zwei.

»Du bist ich!«, entgegnet T-Null.

Ich verstehe. Also wir. In der Anzeige sinkt die Wahrscheinlichkeit für einen Time-Switch auf vier Prozent – unser Plan scheint zu funktionieren.

»Na gut«, sagt T-Zwei und klingt resigniert. »Ich passe auf diesen Frotzki auf, bis er weg ist.« Er drückt mir den Elektroschocker in die Hand. »Denk dran, Frotzkis T-Null darf nicht aus seinem Büro raus …«

»… bis die Time-Switch-Wahrscheinlichkeit bei null liegt«, ergänze ich.

Auf dem Weg zur Tür stecke ich den Schocker in die Tasche. Ich kläre das mit Worten. Das kann ich viel besser. Oder?