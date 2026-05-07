Futur III: Jenseits der Unendlichkeit

»Also, was hältst du davon?«, fragte ich Dou.

Er lehnte sich zurück, und der kastanienbraune Lederüberzug der Couch knarzte unter seinem Gewicht. Sein strahlend weißes T-Shirt spannte sich über seinem üppigen Bauch. Ich konnte sehen, wie er seufzte, aber das Atemgeräusch ging im Klirren des Porzellangeschirrs am Nachbartisch unter.

Warum mussten solche Begegnungen immer in Cafés stattfinden? Warum nicht in Supermärkten, an Schwimmbecken oder direkt neben wild aufschäumenden Stromschnellen hoch oben in menschenleeren Bergwelten?