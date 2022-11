Futur III: Nichts für ungut

… und nahm uns alle gefangen. Der Feind sah eigentlich nicht anders aus als wir, bis auf die dunklere Pigmentierung des Trommelbauchs und die hässlichen gelben Rückenstreifen. Aber seine Zähne waren unansehnlich nach innen gekrümmt, während unserer Beißer prächtig vorstehen. Deshalb lispelte der mich vernehmende Offizier auch derart komisch, dass ich mir ein Glucksen kaum verkneifen konnte.

Erst wollte er Namen und Dienstgrad wissen, was ich unter Berufung auf das in der Nacht zuvor noch eilig ausgerufene Kriegsrecht natürlich strikt verweigerte. Dann lockerte er seinen Waffengürtel, bot mir eine Katzenpfote zum Knabbern an und spielte den Kumpel.

»Warum bekriegen wir uns eigentlich?«, flötete er, »Saurier sind wir doch alle. Für eure ekelhaften weißen Bäuche und langweiligen Rücken könnt ihr ja nichts, das ist nur eine Laune der Natur … Aber was wir euch echt übel nehmen«, aus seinem Rachen drang nun ein drohendes Knurren, »das ist euer grober Umgang mit den armen Warmblütern. Was haben sie euch nur getan, all die Kätzchen und Igel, die Frettchen und Marder, die Schweinchen und Biber, die Äffchen und so weiter?«

Das fand ich wirklich empörend. »Aha«, rief ich unklug, »um die Pelztiere geht es euch also! Die wollt ihr ganz allein nur für euch behalten. Wovon sollen wir uns denn bitte schön ernähren? Und wie unsere Blöße bedecken, wenn die Kälte unser Blut zu gefrieren droht?« Mühsam fasste ich mich und versuchte die Lage zu entspannen: »Und der Pelzmantel, auf dem Ihr sitzt? Hat der Bär den freiwillig ausgezogen und Euch überreicht?«

Der Vernehmer hielt sich mit der einen Kralle die Schnauze vor Lachen, während er mit der anderen strafend einmal fest auf meine empfindlichen Lippen schlug. »Du vergisst, in welcher Lage du dich befindest«, rasselte er streng. »Dein Krieg ist verloren, unser Tierschutz hat obsiegt. Alle Pelzwesen sind konfisziert und werden ausschließlich von uns verarbeitet. Häute und Knochen, Pansen und Schinken, Bries und Hirn, Brust und Keule sind ab sofort kontingentiert.« Er begann wieder freundlich zu lispeln. »Keine Angst, verhungern werdet ihr schon nicht, auch nicht erfrieren. Eure Arbeit ist uns wertvoll, euer Wohlergehen – in gewissen Grenzen – ein Anliegen. Und jetzt verschwinde!«

Ich überlegte. Irgendetwas an der Logik dieses Siegs schien mir zweifelhaft. Fest stand nur eines: Wir hatten den Krieg verloren – nicht nur militärisch, auch moralisch.