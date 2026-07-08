Futur III: Sauberes Schiff, sauberer Geist!

Es ist kein Zufall, dass das Raumschiff »Herz der Sonne« den Ruf genießt, der penibelste Mülltrenner der gesamten Flotte zu sein. Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie daran erinnern: Ein sauberes Schiff bedeutet ein sauberes Sonnensystem. Nur infolge unserer konzentrierten Anstrengungen hat »Herz der Sonne« sieben Jahre hintereinander den Preis als ordentlichstes Schiff der Raumflotte gewonnen. Und was noch wichtiger ist: Unser Engagement für makellose Reinheit hat es uns bisher ermöglicht, ein Missgeschick wie dasjenige zu vermeiden, von dem das Raumschiff »Draufgänger« ereilt wurde (möge es in Frieden ruhen).

Leider haben unsere diesbezüglichen Anstrengungen in letzter Zeit nachgelassen. Es bricht mir das Herz, erleben zu müssen, wie unser blitzsauberes und tüchtiges Schiff sich in ein Gefäß für tentakelbewehrten Unrat verwandelt hat. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum.de Digitalpaket: Das dunkle Universum

Vermutlich haben Sie das Gemunkel über Leutnant Renard Able bereits vernommen. Ich möchte betonen, dass jedes Gerücht, das Ihnen zugetragen wurde, der Wahrheit entspricht – mit Ausnahme desjenigen, das die auf Körperpflege spezialisierten Roboter betrifft. Deren Gebrauch ist absolut ungefährlich, sogar für Ihre empfindlichen Regionen.