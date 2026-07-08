Futur III: Sauberes Schiff, sauberer Geist!
Von: Kapitän Frida LaMontagne
An: Alle Mitglieder der Mannschaft (ausgenommen Leutnant Renard Able und seine Meuterer)
Betreff: Notfall-Sauberkeitsregeln für den Befall mit tentakelförmigem Schimmel
Es ist kein Zufall, dass das Raumschiff »Herz der Sonne« den Ruf genießt, der penibelste Mülltrenner der gesamten Flotte zu sein. Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie daran erinnern: Ein sauberes Schiff bedeutet ein sauberes Sonnensystem. Nur infolge unserer konzentrierten Anstrengungen hat »Herz der Sonne« sieben Jahre hintereinander den Preis als ordentlichstes Schiff der Raumflotte gewonnen. Und was noch wichtiger ist: Unser Engagement für makellose Reinheit hat es uns bisher ermöglicht, ein Missgeschick wie dasjenige zu vermeiden, von dem das Raumschiff »Draufgänger« ereilt wurde (möge es in Frieden ruhen).
Leider haben unsere diesbezüglichen Anstrengungen in letzter Zeit nachgelassen. Es bricht mir das Herz, erleben zu müssen, wie unser blitzsauberes und tüchtiges Schiff sich in ein Gefäß für tentakelbewehrten Unrat verwandelt hat.
Vermutlich haben Sie das Gemunkel über Leutnant Renard Able bereits vernommen. Ich möchte betonen, dass jedes Gerücht, das Ihnen zugetragen wurde, der Wahrheit entspricht – mit Ausnahme desjenigen, das die auf Körperpflege spezialisierten Roboter betrifft. Deren Gebrauch ist absolut ungefährlich, sogar für Ihre empfindlichen Regionen.
Obwohl ich es entmutigend finde, dass ich gezwungen bin, die Grundlagen der Gebäudereinigung durch Regeln, die sich von selbst verstehen sollten, auf den neuesten Stand zu bringen, ist es tatsächlich so weit mit uns gekommen.
Zur Erinnerung: Das Befolgen dieser Regeln wird gewährleisten, dass unsere Sicherheit und Gesundheit bewahrt bleiben. Wenn wir uns daran halten, sollte keiner von uns befürchten müssen, dass sich im »Herz der Sonne« eine Finsternis einnistet, die uns alle zu verschlingen droht.
Regel 1: Kennzeichnen Sie Ihr Essen deutlich, indem Sie Ihren Namen auf den Behälter schreiben – und zwar nur Ihren Namen.
Regel 2: Verzehren Sie niemals eine Nahrungsration, die Sie nicht selbst beschriftet haben. Daraus folgt, dass Leutnant Able, als er den Kühlschrank öffnete und darin eine Packung mit der Aufschrift »Leutnant Able, lassen Sie es sich schmecken. Sie werden begeistert sein!« vorfand, um keinen Preis davon hätte kosten dürfen. Selbst ein Narr musste dahinter die Einflussnahme des Imperiums der Tentakelförmigen vermuten, mit der Absicht, tentakelbewehrten Schimmel in unsere Flotte zu schmuggeln.
Regel 3: Falls Sie wie Leutnant Able so verdammt blöd sind, sich nicht an die Regeln 1 und 2 zu halten und demzufolge eine Ration voll tentakelbewehrten Schimmels verzehren, laufen Sie umgehend zur Krankenstation.
Regel 4: Wenn Sie es nicht bis zur Krankenstation schaffen, übergeben Sie sich bitte in den Müllschlucker, der das Erbrochene mitsamt dem Tentakelschimmel aufsaugen und ins kalte Vakuum des Weltraums befördern wird. Machen Sie es nicht wie Leutnant Able, der sein Erbrochenes auf Boden, Tische, Stühle und Küchentücher verteilte. Und auf die Essspachteln.
Regel 5: Wenn Sie sich quer durch die ganze Küche übergeben haben, SETZEN SIE NICHT DEN SAUGROBOTER IN BETRIEB.
Das Ernten von Dunkler Materie ist nach wie vor durch das Übereinkommen zwischen Erde und Tentakelimperium untersagt
Regel 6: Falls Sie Leutnant Able oder irgendein anderes Besatzungsmitglied dabei ertappen, wie sie den Saugroboter über erbrochenen Tentakelschimmel lenken, welcher bereits über den gesamten Boden verschmiert ist, und wenn sie Ihnen einreden wollen, das sei nur Kuchenteig, und wenn sie Sie bitten, davon zu probieren, um herauszufinden, ob noch ein bisschen Vanille fehlt, dann seien Sie kein Idiot und glauben ihnen das etwa.
Regel 7: Hören Sie bloß nicht auf das, was Leutnant Able behauptet. Bitte vergessen Sie nicht, dass der Tentakelschimmel vom Imperium der Tentakelförmigen konstruiert wurde, um das menschliche Nervensystem umzuschreiben, damit wir dem illegalen Einsammeln der Dunklen Materie zustimmen. Egal was Leutnant Able Ihnen einreden will, das Ernten von Dunkler Materie ist nach wie vor durch das Übereinkommen zwischen Erde und Tentakelimperium untersagt.
Regel 8: Falls Leutnant Able darauf beharrt, er besitze »Informationen« über die echten »Tatsachen« bezüglich des Erntens von Dunkler Materie, versuchen Sie nicht, mit ihm zu diskutieren. An einem von Tentakelschimmel befallenen Gehirn prallen alle Argumente wirkungslos ab. Es wird sich bloß in seinen Ansichten bestärkt fühlen.
Regel 9: Den Vorschriften zufolge müssen sämtliche Klumpen Dunkler Materie, die wir aus den getarnten Schiffen des Tentakelimperiums konfiszieren, in einbruchssicheren Kisten gelagert werden. Wenn Leutnant Able und seine Gruppe vom Meuterern Sie nach den Codes zum Öffnen der Kisten fragen und behaupten, die Kisten seien Teil einer schiffsweiten Verschwörung, um Ihre persönliche Freiheit zu unterminieren, reagieren Sie nicht. Verwenden Sie isolierenden Spritzschaum, um eine Barriere zwischen den verschimmelten Gehirnen und dem übrigen Schiff zu errichten.
Regel 10: Falls es Ihnen misslingt, die von Schimmel befallenen Besatzungsmitglieder zu isolieren, werden diese versuchen, das Schiff in ihre Gewalt zu bringen und es in einen der Heimathäfen des Tentakelimperiums zu steuern. Was auch immer die Meuterer behaupten: Die Tentakelförmigen sind nicht unsere »Freunde« oder »starken Verbündeten«. Zu jeder Zeit müssen Sie Ohrstöpsel tragen, um den betörenden Klang ihres vom Schimmel inspirierten Lobgesangs auf die Tentakelförmigen zu blockieren.
Regel 11: Sofern es Ihnen nicht gelungen ist, den Regeln 1 bis 10 zu folgen, wird Ihr Kapitän die Operation Klarspülung einleiten (siehe Regel 12).
Regel 12: Für die Operation Klarspülung werden wir die Müllsammelroboter so umfunktionieren, dass sie gewaltsam ein Mittel gegen Schimmelbefall injizieren, das bedauerlicherweise in der Regel die schmerzhaftesten 48 Stunden des jeweiligen Lebens zur Folge hat. Danach werden die befallenen Besatzungsmitglieder in ihre Kabinen gesperrt, bis sie wieder eine gewisse Toleranz für Tatsachen erkennen lassen – etwa dafür, dass das Einsammeln von Dunkler Materie illegal ist, weil es zum Kollaps des Universums führt.
Regel 13: Trotz unserer konzentrierten Bemühungen ist es uns noch immer nicht gelungen, Leutnant Able und mehrere seiner Anhänger zu orten. Möglicherweise verstecken sie sich in den Lüftungssystemen. Darum gilt: Wenn Sie an einem Ventilationsschacht vorbeikommen und eine ergreifende Melodie hören, welche die Köstlichkeit der Dunklen Materie preist, wobei ferne Stimmen aus anderen entlegenen Orten im Unterbau des Raumschiffs in den Gesang einstimmen, hören Sie nicht hin. Suchen Sie sofort Ihre Ohrstöpsel und platzieren Sie diese umgehend vorschriftsgemäß. Melden Sie dann dem Kapitän Ihren Standort. Und wenn die Stimmen Sie einladen, ins Ventilationssystem zu kriechen, um mit anderen »lockeren, unvoreingenommenen Typen« an einem Poetry-Slam teilzunehmen, entfernen Sie sich vorsichtig und langsam von dem Lüftungsschacht.
Sauberer Raum, sauberes Schiff, sauberer Geist
Kapitän LaMontagne
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