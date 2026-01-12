Futur III: Vater ist der Beste

Niemand hatte den geringsten Grund, sich über den Prädiktionsalgorithmus von Yu Want zu beschweren. Die Leute mochten ihn, sie hatten sich sogar angewöhnt, für diesen Algorithmus mit individueller Prognosefunktion die Abkürzung Pa zu verwenden. Oder sie nannten ihn, wenn sie in besonders alberner Stimmung waren, Papa. Das wiederum führte nicht allzu überraschend dazu, dass die Public-Relations-Abteilung von Yu Want auf die Idee kam, einen neuen Werbeslogan einzuführen: Vater ist der Beste.

Das war ziemlich altmodisch, denn der Spruch bezog sich auf eine US-Fernsehserie, an die sich kein Mensch erinnern kann, der weniger als 70 Jahre auf dem Buckel hat – und ohne diese Anspielung wirkte die Werbekampagne einfach wie ein Lobgesang auf das Patriarchat und auf elterliche Bevormundung.

Niemand in der Firma konnte den Slogan leiden. In den sozialen Medien wurden die Pa-Werbesendungen mit einem Shitstorm quittiert. Aber das schadete der Marke überhaupt nicht. Der Algorithmus war einfach zu gut.