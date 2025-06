Futur III: Was hätten Sie denn gern?

Der Laden lachte. »Ich war ein Experiment. Vor drei Jahren hat die Firma Billigheimer in ihren Outlets die primitiven künstlichen Intelligenzen der Klasse C probeweise durch solche der Klasse B ersetzt. Es war ein Versuchsballon. Aber die leutseligen Verkaufsstellen stießen nicht auf besondere Gegenliebe, außer in kleinen Gemeinden, also wurde das Projekt eingestellt. Haben Sie noch weitere Wünsche?«

»Habt ihr Obst und Gemüse aus der näheren Umgebung im Angebot?« Wenn sie schon in die Provinz übersiedelte, wollte sie wenigstens die Vorteile des Landlebens genießen.

»Ich führe ein begrenztes Kontingent von gelben Wachsbohnen. Dafür mehr Zucchinis, als Sie es für möglich halten. Sowie vier Sorten von wohl schmeckendem Kirschtomaten, die an diesem Morgen fünf Kilometer von hier gepflückt wurden. Die purpurne Mitternachtssorte ist ein Verkaufsschlager.« Auf dem Bildschirm erschienen entsprechende Fotos.