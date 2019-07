Futur III: Im freien Fall

Punkt 15 Uhr stehe ich geschniegelt und gestriegelt vor dem Chivas Building in New Downtown, einem 300-stöckigen Hightech-Habitat, das eben erst fertig gestellt worden ist. Der Anblick ist Schwindel erregend. 900 000 Tonnen Stahl, Glas und Beton, die in den Himmel ragen und deren Spitze man nur erahnen kann. Die Straßen und Gebäude rundum sind wie leer gefegt: ein steriler, auf Hochglanz polierter Stadtteil für die oberen Zehntausend. Das einzige sichtbare Leben spielt sich in der Luft ab, wo autonome Taxis ihre Fahrgäste von A nach B befördern.

In der Lobby begegne ich einem älteren Mann im Anzug, der mit gesenktem Blick an mir vorbei in Richtung Ausgang geht und dabei etwas zu humpeln scheint. Hinter der Eingangstür passiere ich den DNA-Scanner. Sekunden später tritt ein schlanker humanoider Roboter mit elfenbeinfarbener Legierung aus einem der Aufzüge. »Mister Davonport, willkommen!«, begrüßt er mich mit sanfter Stimme. Seine Augen strahlen so blau wie Saphire. Offenbar ist er dafür konzipiert, Menschen für sich einzunehmen. »Mein Name ist Io. Ich hoffe, Sie haben problemlos hierhergefunden.« Ich nicke.

»Gut«, sagt der Roboter, bevor ich etwas hinzufügen kann. »Bitte folgen Sie mir.« Als er voranschreitet, komme ich nicht umhin, seine eleganten, beinahe raubtierhaften Bewegungen zu bewundern. Ich folge ihm in den Aufzug, der wie von Geisterhand startet, ohne dass irgendein Knopf betätigt worden wäre. Ohne die Spur einer Vibration sausen wir hoch, der Magnetschwebetechnik sei Dank. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass das Treffen auf einer der unteren Ebenen stattfinden würde, doch zu meiner Überraschung fahren wir bis ganz nach oben. Io führt mich in ein riesiges Penthouse-Büro mit weißen Säulen und Marmorboden.

»Vor 14 Jahren haben Sie an der Entwicklung schwebender Nanostäbchen mitgewirkt«, sagt er freundlich. »Aus diesem Grund sind Sie heute hier.«

»Ich verstehe«, entgegne ich, während ich versuche, mir meinen Stolz nicht zu sehr anmerken zu lassen. »Und dafür danke ich Ihnen.«

Kurz bleibe ich vor dem Panoramafenster stehen, um den Blick über die Skyline von New Downtown schweifen zu lassen. Ich bin wieder im Spiel, denke ich, und spüre Genugtuung in mir emporsteigen. Io berührt mich leicht an der Schulter. »Kommen Sie. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.«