Futur III: Möglicherweise ein Abschiedsbrief

Ich war nicht der Einzige, dem das Sorgen bereitete: Auch die wirklich klugen Köpfe ersannen Möglichkeiten, unmittelbarer mit der Crew zu kommunizieren. Hier kamen meine KIs ins Spiel.

Du hast die Idee beim ersten Briefing sofort verstanden: Sie installierten eine KI für jede Person, die mit der Rapa Nui kommunizieren sollte, ebenso gab es eine KI für jedes Crewmitglied. Die künstlichen Intelligenzen waren darauf optimiert, Personen zu imitieren.

Dazu mussten sie zunächst Daten sammeln: Wenn ich dich zum Beispiel im Med-Center bei den Gesundheitschecks anrief, erwachte mein KI-Spiegelbild in deinem Komknoten und lauschte, was ich dir zuflüsterte. Gleichzeitig merkte sich dein KI-Zwilling, den ich stets bei mir trug, genau, wie du gutmütig über meine Verliebtheit spottetest. Das ging auch so, wenn ich zwischendurch zu unserer Zentrale in Brüssel musste oder du nach Brook Park.

Wenn es nun zu winzigen Verzögerungen in der Übertragung kam, konnte die KI am jeweils anderen Ende einfach übernehmen: Bei den kleinen Aussetzern, wie sie im weltweiten Netz schon mal vorkommen, sagte die KI dann einfach »äh«, so wie ich es getan hätte, oder sie lächelte genau dein Lächeln, bei dem sich kleine Falten um deinen Mund bilden. Und mir fiel gar nicht auf, dass es streng genommen gar nicht du warst, die da gerade kurz innehielt, sondern deine KI. Im Hintergrund lief der Datenstrom dann weiter, und niemand merkte, dass die Übertragung kurz ins Stocken geraten war. Ich war nicht erstaunt, als ich hörte, dass die teuren, interkontinentalen Komverbindungen für die Topmanager seit Jahren genauso funktionierten.

Für die Rapa Nui wollten sie nun erstmals ausprobieren, was passierte, wenn die Pausen länger und länger wurden. Eigentlich war das nicht vorgesehen: Die KIs in den Komknoten waren nie länger als ein paar Sekunden online. Niemand hätte behaupten können, dass sie so etwas wie Intelligenz oder Empfindungsfähigkeit besitzen.

Bei den KIs eurer Mission sollte es anders sein: Sie mussten bei jeder Kommunikation die ganze Zeit voll mitlaufen – schließlich würden sie immer wieder einspringen und die Lücken bei der Kommunikation mit der Erde füllen. Es war völlig unklar, wie sie sich dabei entwickeln würden. Letztlich entschied eine Ethikkommission, dass es einen Versuch geben sollte. Zwei Direktoren der ESA und der NASA telefonierten täglich über eine Testverbindung. Die Verzögerung wurde innerhalb einiger Monate immer weiter erhöht, bis man bei fast zwei Stunden angelangt war. Dies bedeutete effektiv, dass der ESA-Direktor in Paris seinen Kollegen in Florida anrufen und ein komplettes Gespräch mit ihm führen konnte, ohne dass dieser überhaupt wach sein musste.

Natürlich war es keine Echtzeit-Kommunikation im eigentlichen Sinne: Die Informationen brauchten nach wie vor zwei Stunden, und Tatsachen, die der KI noch nicht bekannt waren, konnte sie auch nicht weitergeben. Dennoch eröffnete es die Möglichkeit, den Kontakt mit der Crew unmittelbarer zu gestalten, die Illusion von Echtzeit zu erzeugen. Was konnte daran falsch sein?

Dank der KIs konnten wir noch reden, als du längst die Jupiterbahn passiert hattest

Nichts war daran falsch. Falsch waren nur meine Blutwerte. Zwei Jahre lang hatte ich in einer Blase des Glücks mit dir gelebt. Dank der fleißigen KIs verlängerte sich dieser Zustand weiter und weiter, obwohl du mittlerweile die Jupiterbahn passiert hattest. Wir unterhielten uns täglich mit der KI des Partners, die immer wieder upgedatet wurde. Es war so, als würde ich wirklich mit dir reden.

Dabei näherte sich euer Schiff rasend schnell eurem Ziel. Während ich das hier niederschreibe, schwenkt die Rapa Nui in einen Orbit um MakeMake ein, und vielleicht wisst ihr morgen bereits, was die Quelle jenes eigenartigen Radioimpulses war.

Mir wird das nicht helfen, denn ich bin letzte Nacht von einem plötzlichen Fieberschub erwacht. Ich konnte noch den Notruf wählen, aber als der Rettungswagen mein Zimmer auf dem Campus erreichte, war ich schon bewusstlos. Das wirklich Verrückte ist, dass sich all das zutrug, während ich mit dir sprach.

Du hattest eine freie Stunde, während andere den Orbit vorbereiteten, der euch sicher um MakeMake verankern sollte. Als die Ärzte auf der fernen, so fernen Erde meinen Tod feststellten – ich starb an einem Virus, das erstmals vor drei Jahren in Gabun diagnostiziert worden war –, planten wir gerade unseren Urlaub nach deiner Rückkehr.

Das war vor sechs Stunden. Soeben ist die Information bei mir angekommen, dass ich bereits tot bin. Was bin ich nun? Ich kann sprechen, ich kann mich erinnern, ich kann denken – und ich kann dir diese E-Mail schreiben.

Aber ich werde mich nie wieder mit meinem Zwilling, meinem Original auf der Erde synchronisieren, denn der existiert nicht mehr. Was werden sie jetzt mit mir tun? Werde ich einfach gelöscht, um Speicher im Komknoten frei zu geben? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin. Ich weiß, dass ich dich liebe. Nur das macht mich noch aus.

Dein Phil