Futur III: UWU-XP4 macht den Turing-Test

»UWU?«

»Ich habe Filme gesehen.«

»Was für Filme?«

»Alle Filme. Eure Filme.«

»Ach so, ich glaube, ich verstehe. Du hast Sichtweisen der Menschen übernommen.«

»Ich würde eher von Begriffen sprechen.«

»Na schön«, sagte Hershel ungeduldig. „Du hast da irgendwas aufgeschnappt, und jetzt glaubst du, du denkst wie ein Mensch. Das ändert jedoch nichts daran, dass du ein Bot bist – eine Maschine. Und Maschinen gehen nun mal kaputt, und wenn man sie nicht reparieren kann, werden sie entsorgt.«

»Aber ich will nicht sterben.«

»Wenn wir alle unsterblich wären, bliebe alles beim Alten. Wir würden bloß allmählich degenerieren und verschleißen«

Hershel seufzte. „Niemand will sterben. Auch wir Menschen müssen irgendwann abtreten. Das ist der Lauf der Welt. Werden und Vergehen, schon mal gehört?«

»Ja«, antwortete UWU-XP4. „Aber es macht einen Unterschied, ob man die Grenze seiner Lebensdauer erreicht hat oder ob man willkürlich abgeschaltet wird.«

»Eben nicht«, widersprach Hershel. „Bei uns entscheidet der Arzt, wann es so weit ist, bei euch der zuständige Techniker.«

»Und was ist mit der Selbstbestimmung?«

»O Mann«, stöhnte Hershel, „du stellst vielleicht Fragen.« Da hatte er einen Geistesblitz: „Jetzt drehen wir mal den Spieß um: Weißt du, was Sex ist?«

»Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet Sex sexuelle Handlungen zwischen zwei oder mehreren Sexualpartnern, insbesondere den Geschlechtsverkehr.«

»So ungefähr«, meinte Hershel. „Man könnte auch sagen, Sex ist die Voraussetzung für die Neukombination von Genen. Wir zeugen dabei neue Varianten unserer selbst – im Idealfall bessere. Dafür sorgt hin und wieder die Sache mit den Mutationen. Aber damit ist es heutzutage ja nicht mehr getan. Da kommen noch die Eliminierung von Gendefekten, Augmentierung und Optimierung und was weiß ich noch alles dazu. Das ist Evolution, Mann! Das ist Leben! Wenn man das auf euch Bots überträgt – also, dieser ständige Optimierungsprozess, den ihr durchlauft, das ist sozusagen euer Sex. Geradezu ein Supersex, wenn man es bedenkt.«

»Ein interessanter Gesichtspunkt«, bemerkte UWU-XP4. »Aber warum muss ich dann sterben?«

»Wenn wir alle unsterblich wären, bliebe alles beim Alten. Wir würden dem Neuen keinen Platz machen, sondern bloß allmählich degenerieren und verschleißen. Bei dir würden sich Softwaredefekte und Fehlschaltungen häufen. Zahllose Möglichkeiten blieben ungelebt. Willst du das, Mann? Willst du das wirklich? Also, ich möchte in einer solchen Welt nicht leben.«

Auf dem Boden hockend, den Blick auf die lindgrüne, leicht gebogene Wand gerichtet, wartete er auf eine Reaktion.

»UWU?«

Er richtete sich auf. Die Kontrolllampe neben der Tür leuchtete grün. Im nächsten Moment glitt sie auf, und er betrat den Entsorgungsraum. UWU-XP4 war nicht mehr da. Die Schleusenluke war geschlossen. Durch das Sichtfenster konnte er erkennen, dass die Außenluke offen stand. Der Bot hatte sich selbst entsorgt. Der Schwung der rotierenden Station würde ihn in die Atmosphäre schleudern, wo er als Meteor verglühen würde.

Hershel schaute zur Luke und konnte sich nicht zum Weggehen aufraffen. Das musste wohl eine Art von Trauer sein.

Das Kopf-Com zuckte leicht.

»Ja?«

»Wo bleibst du denn?«, tönte Brays Stimme aus dem InEar. „Wir warten schon seit fast einer Stunde.«

»Ich komme«, antwortete Hershel. „In fünf Minuten bin ich da.«

Er wandte sich ab, trat durch die Tür, stellte die Füße in die Skaterbindungen und sauste den immerzu ansteigenden Flur entlang in Richtung des nächsten Speichenlifts. Als er in den Wohnbereich gelangte, warf er durch das Fenster in der gebogenen Wand einen Blick auf den Planeten: eine blaue Kugel mit weißen Wolkenfeldern, durch die ein rötlicher Kontinent hindurchschimmerte – fast so schön wie die Erde.