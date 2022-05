Leseprobe »Künstliche Intelligenz«: Auf der Jagd nach neuen Medikamenten

Aus aktuellen Büchern: Leseprobe von

Bevor ein Wirkstoff für den Einsatz beim Menschen zugelassen wird, muss er zahlreiche Tests durchlaufen. Häufig kommt es dabei vor, dass viel versprechende Kandidaten unerwarteterweise doch noch ausscheiden. Einer der Gründe dafür sind die Cytochrome P450 (CYP450): eine Reihe von Enzymen, die hauptsächlich die Leber produziert. Sie zersetzen verschiedene Chemikalien und verhindern dadurch, dass sich diese im Blutkreislauf zu gefährlichen Mengen aufschaukeln. Wie sich herausstellt, hemmen viele Wirkstoffe die Produktion von CYP450, was sie für den Menschen toxisch macht.

Pharmafirmen versuchen daher vorab herauszufinden, welche Kandidaten eine solche Nebenwirkung haben könnten. Unter anderem analysieren sie das potenzielle Medikament im Reagenzglas, vergleichen, wie ähnliche, bereits bekannte Wirkstoffe mit CYP450 reagieren oder führen Tierversuche durch. Allerdings erweisen sich etwa ein Drittel der so gewonnenen Vorhersagen als falsch. In diesen Fällen zeigen erst Versuche an Menschen, dass sich der Wirkstoff nicht eignet – was hohe Geldsummen und jahrelange Arbeit verschwendet.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum der Wissenschaft Eine neue Ordnung der Zeit Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 5,99)

Wegen solcher und anderer Schwierigkeiten steckt die Medikamentenentwicklung in der Pharmaindustrie seit mindestens zwei Jahrzehnten in einer Krise. Die Unternehmen geben zunehmend Geld aus – die zehn größten investieren inzwischen fast 80 Milliarden Euro jährlich – und bringen dabei immer weniger erfolgreiche Wirkstoffe hervor. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist das Gebiet abgegrast: Die einfachsten Substanzen, mit denen man häufige Krankheiten behandelt, sind bereits gefunden. Die noch ungelösten Probleme sind extrem komplex. Zudem betreffen viele der anvisierten Erkrankungen nur kleine Teile der Bevölkerung, was zu deutlich niedrigeren Einnahmen führt.

Auf einen Blick KI für Pharmaforschung Firmen müssen immer mehr Zeit und Geld investieren, um neue Arzneimittel hervorzubringen. KI könnte verschiedene Bereiche der Medikamentenentwicklung unterstützen, von der Identifizierung eines schädlichen Proteins bis hin zu einem Molekül, das es blockiert. Doch Wissenschaftler warnen vor einem Hype. Noch steckt die Forschung in den Kinderschuhen; kaum eines der Medikamente hat es bisher in das Stadium von Tierversuchen geschafft.

Die durchschnittlichen Kosten für die Markteinführung eines Medikaments haben sich zwischen 2003 und 2013 fast verdoppelt und betragen nun rund 2,3 Milliarden Euro, berichtet das unabhängige Tufts Center for the Study of Drug Development. Auch die Dauer von den ersten Labortests bis zur Zulassung hat sich inzwischen auf zwölf Jahre verlängert. Besonders frustrierend ist dabei, dass etwa 90 Prozent der Medikamente erst in späten Phasen, während der Versuche an Menschen, ausscheiden.