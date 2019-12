Nachrichten: 108 Meteoroiden treffen pro Stunde die Erde

Mehr als hundert Meteoroiden treffen pro Stunde die Erde, so ein Ergebnis des Programms NELIOTA der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. In dessen Namen beobachtet die ESA in Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Forschungseinrichtungen die Nachtseite des Mondes, um die Flussdichte an einschlagenden Himmelskörpern im Bereich der Erde zu bestimmen …