Astronomie: 2000 Jahre altes Himmelsrätsel gelöst

Im Mai des Jahres 48 v. Chr. fiel chinesischen Astronomen ein neuer Punkt im Sternbild Schütze auf, der nach wenigen Tagen wieder verblasste. Was sich hinter diesem »Gaststern« verbarg, blieb lange unklar. Doch nun glaubt eine internationale Arbeitsgruppe um Fabian Göttgens von der Universität Göttingen das Rätsel gelöst zu haben: Mit Hilfe des Very Large Telescope (VLT) in Chile haben die Astronomen das Relikt einer gewaltigen Explosion aufgespürt, deren Licht vor gut 2000 Jahren die Erde erreicht haben müsste …