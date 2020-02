Ökologie: Fortpflanzung als Knochenarbeit

Cresci, A. et al.: Glass eels (Anguilla anguilla) imprint the magnetic direction of tidal currents from their juvenile estuaries. Communications Biology 2:366, 2019

Drouineau, H. et al.: Freshwater eels: A symbol of the effects of global change. Fish and Fisheries 19, 2018

Foekema, E. M. et al.: Maternally transferred dioxin-like compounds can affect the reproductive success of european eel. Environmental Toxicology and Chemistry 35, 2016

Freese, M. et al.: Bone resorption and body reorganization during maturation induce maternal transfer of toxic metals in anguillid eels. PNAS 116, 2019

Rolvien, T. et al.: How the European eel (Anguilla anguilla) loses its skeletal framework across lifetime. Proceedings of the Royal Society B 283, 20161550, 2016

Schmidt, J.: The breeding places of the eel. Philosophical Transactions of the Royal Society B 211, 1922