Im harschen kanadischen Winter legen Schneeschuhhasen ein Verhalten an den Tag, das so gar nicht zu ihrem kuscheligem Image passt: Wenn Frost und Schnee den Zugang zu pflanzlicher Kost einschränken, fressen die Tiere, was sie bekommen können. Dazu zählen auch die Überreste anderer Tierarten, wie Michael Peers von der University of Alberta mit seinem Team nun dokumentiert hat ...