Schlafforschung: Das Albtraum-Drehbuch umschreiben

Gieselmann, A. et al.: The Effects of an Internet-Based Imagery Rehearsal Intervention: A Randomized Controlled Trial. In: Psychotherapy and Psychosomatics 86, S. 231–240, 2017

Morgenthaler, T. I. et al.: Position Paper for the Treatment of Nightmare Disorder in Adults: An American Academy of Sleep Medicine Position Paper. In: Journal of Clinical Sleep Medicine 14, S. 1041–1055, 2018

Randler, C. et al.: Chronotype, Sleep Behavior, and the Big Five Personality Factors. In: Sage Open 10.1177/2158244017728321, 2017