Ägypten: Befreier mit Hintergedanken

Auf einen Blick Böse Perser, gute Griechen Antike Biografen präsentierten Alexander als selbst­losen Befreier Ägyptens. Archäologie und Epigrafik zeigen: Das war großteils Propaganda. So waren die Perser unter Dareios III. vermutlich um Kooperation mit den Einheimischen bemüht. Als Pharao beschränkte sich Alexander auf kostengünstige Maßnahmen, während er wohl gleichzeitig eine Kontrolle des Karawanenhandels anstrebte.

»Die Ägypter, die lange Zeit einen Hass gegen die Perser gehegt hatten, da sie in ihren Augen gierige und despotische Herrscher waren, schöpften mit der Nachricht von seiner Ankunft wieder neuen Mut.« Der römische Geschichtsschreiber Quintus Curtius Rufus (1. Jahrhundert n. Chr.) war sich sicher: Nachdem die panhellenische Streitmacht in harten Schlachten die Kontrolle über die Levante errungen hatte, empfing man sie am Nil als Befreier. Die persischen Besatzer hatten ihr wenig entgegenzusetzen, denn ein großer Teil der in Ägypten stationierten Truppen war Alexander in Issos entgegengetreten. Der Satrap Mazakes erkannte seine aussichtslose Lage, kapitulierte und übergab den Staatsschatz ...