Imagepflege: Bilder, Mythen, Wirklichkeit

Auf einen Blick Idol seiner Zeit Für seine Zeitgenossen sah Alexander aus wie ein mythischer Held. In dieser Weise zeigte er sich als König von heroischer Energie und löwenhaftem Mut. Bei seinem erbarmungslosen Feldzug ans Ende der antiken Welt nahm er sich die Taten eines Achilles oder Herakles zum Vorbild. Alexander hatte sich ein Image zugelegt, dessen mythenhafter Anstrich selbst in der rational aufgeklärten Welt seiner Zeit auf helle Begeisterung stieß.

Schon in der Antike wurde der Makedonenkönig Alexander als »der Große« bezeichnet. Mit diesem Beinamen sollte er, wie der römische Kaiser Konstantin (275–337), der Frankenkönig Karl (747–814) und der preußische König Friedrich II. (1712–1786), als ein großer Akteur der Weltgeschichte gerühmt werden (nicht dagegen Augustus und Napoleon!). Eine solche Einschätzung der Leistung und Wirkung einzelner historischer Personen scheint heutzutage wenig aktuell zu sein: Sehen wir doch in der Geschichte vor allem gesellschaftliche Verhältnisse, wirtschaftliche Prozesse und kollektive Mentalitäten am Werk, die das Handeln der Menschen eingrenzen und bestimmen. Andererseits hatte die Wahl Barack Obamas 2008 zum Präsidenten der Weltmacht USA deutlich gemacht, welche hohen Erwartungen sich noch heutzutage auf eine »Lichtgestalt« richten können und welche Kraft zur umfassenden Veränderung man einem solchen Hoffnungsträger zutraut.

Alexander hat die antike Welt wie kein anderer verändert ...