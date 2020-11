Nobelpreis für Physik: Am Ende der Zeit

Genzel, R.: Near-infrared flares from accreting gas around the supermassive black hole at the Galactic Centre. Nature 425, 2003

Ghez, A. M.: High proper-motion stars in the vicinity of Sagittarius A*. The Astrophysical Journal 509, 1998

Penrose, R.: Gravitational collapse and space-time singularities. Physical Review Letters 14, 1965