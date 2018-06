Cieslak, R. et al.: Secondary Traumatic Stress among Mental Health Providers Working with the Military: Prevalence and Its Work- and Exposure-Related Correlates. In: The Journal of Nervous and Mental Diseases 201, S. 917-925, 2013

Diehle, J. et al.: Veterans are not the only Ones Suffering from Posttraumatic Stress. In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemio­logy 52, S. 35-44, 2017

Hensel, J. M. et al.: Meta-Analysis of Risk Factors for Secondary Traumatic Stress in Therapeutic Work with Trauma Victims. In: Journal of Traumatic Stress 28, S. 83-91, 2015

Krans, J. et al.: "I See What You're Saying": Intrusive Images from Listening to a Traumatic Verbal Report. In: Journal of Anxiety Disorders 24, S. 134-140, 2010

Püttker, K. et al.: Sekundäre Traumatisierung bei Traumatherapeutinnen. Empathie als Risiko- und akkommodatives Coping als Schutzfaktor. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 44, S. 254-265, 2015