Archäochemie: Ägypter mumifizierten mit exotischen Harzen

Ikram, S.: Recipes and ingredients for ancient Egyptian mummification. Nature 614, 2023

Rageot, M. et al.: Biomolecular analyses enable new insights into ancient Egyptian embalming. Nature 614, 2023

Vandenbeusch, M., Antoine, D.: Mummified human remains from Ancient Egypt and Nubia: An overview and new insights from the British Museum Collection. In: Shin D. H., Bianucci, R. (Hg.): The Handbook of Mummy Studies. Springer, 2021, S. 565-628