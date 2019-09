Skandinavien: Die Schätze der Wikinger

Heidemarie Eilbracht und Antje Wendt

Die prähistorische Archäologin Heidemarie Eilbracht vom Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte forscht in einem Projekt der Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur zur Geschichte des Ostseeraums. Die Archäologin Antje Wendt arbeitet als Kuratorin an den Staatlichen Historischen Museen in Stockholm mit der wikingerzeitlichen Sammlung.