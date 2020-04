Primatenarchäologie: Die anderen Werkzeugbauer

Carpenter, A.: Monkeys opening oysters. Nature 36, 1887

Fragaszy, D. et al.: Wild capuchin monkeys (Cebus libidinosus) use anvils and stone pounding tools. American Journal of Primatology 64, 2004

Gumert, M. D. et al.: The physical characteristics and usage patterns of stone axe and pounding hammers used by long‐tailed macaques in the Andaman Sea region of Thailand. American Journal of Primatology 71, 2009

Harmand, S. et al.: 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya. Nature 521, 2015

Haslam, M. et al.: Archaeological excavation of wild macaque stone tools. Journal of Human Evolution 96, 2016

Haslam, M. et al.: Pre-Columbian monkey tools. Current Biology 26, 2016

Haslam, M. et al.: Primate archaeology evolves. Nature Ecology & Evolution 1, 2017

Haslam, M. et al.: Wild sea otter mussel pounding leaves archaeological traces. Scientific Reports 9, 4417, 2019

Malaivijitnond, S. et al.: Stone‐tool usage by Thai long‐tailed macaques (Macaca fascicularis). American Journal of Primatology 69, 2007

Proffitt, T. et al.: Wild monkeys flake stone tools. Nature 539, 2016